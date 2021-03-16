السمنة.. وتأثيراتها على الصحة الإنجابية

عمان- لعل الجهد الأكبر الذي يبذله الطبيب المتخصص في علاج السمنة هو في إقناع المريض بأن السمنة مرض ومشكلة صحية حقيقية وليس الأمر مجرد شأن جمالي فحسب.

إن اتفق معنا المريض على هذه النقطة، فإنه قد بدأ فعلياً بمحاولة حل المشكلة.

من بين الجوانب التي تعصف بها السمنة: صحتك الإنجابية والجنسية، رجلا كنت أو امرأة.

سأحاول في هذا المقال الإجابة عن أكثر الأسئلة شيوعاً حول تأثير السمنة على كل من الصحة الإنجابية والجنسية:

كيف تؤثر السمنة على كل

من الصحة الإنجابية والجنسية؟

تؤثر السمنة على هذا الجانب بشكل مباشر.

بداية، تسهم السمنة في خفض منسوب هرمون الذكورة (التستستيرون)، كما تسبب في مرات ارتفاع الهرمونات الأنثوية.

أيضاً، من نتائج السمنة التأثير على القلب والأوعية الدموية والأعصاب، ما يؤثر على قدرة الرجل الجنسية بل وعلى الرغبة الجنسية أيضاً.

من الصحة الإنجابية والجنسية؟ تؤثر السمنة على هذا الجانب بشكل مباشر. بداية، تسهم السمنة في خفض منسوب هرمون الذكورة (التستستيرون)، كما تسبب في مرات ارتفاع الهرمونات الأنثوية. أيضاً، من نتائج السمنة التأثير على القلب والأوعية الدموية والأعصاب، ما يؤثر على قدرة الرجل الجنسية بل وعلى الرغبة الجنسية أيضاً. هل تتفاقم آثار السمنة على كل من الصحة الجنسية والإنجابية كلما تقدم الإنسان في العمر؟

آثار السمنة السيئة موجودة وتؤثر على الإنسان منذ البداية، لكن يجب ألا ننسى أن التقدم في العمر مع السمنة مشكلة كبيرة؛ لأنه إضافة إلى السابق كله، فإنه يجب التذكير بأن نسبة هرمون الذكورة تنخفض أصلاً كلما تقدم المرء في العمر.

آثار السمنة السيئة موجودة وتؤثر على الإنسان منذ البداية، لكن يجب ألا ننسى أن التقدم في العمر مع السمنة مشكلة كبيرة؛ لأنه إضافة إلى السابق كله، فإنه يجب التذكير بأن نسبة هرمون الذكورة تنخفض أصلاً كلما تقدم المرء في العمر. هل الحل لمشكلة السمنة هو الجراحة؟

لا نبدأ بالجراحة، بل في معظم المرات لسنا بحاجة إليها. علاج السمنة يكمن في ثلاث نقاط رئيسة:

لا نبدأ بالجراحة، بل في معظم المرات لسنا بحاجة إليها. علاج السمنة يكمن في ثلاث نقاط رئيسة: تعديل النظام الغذائي (تخفيف السعرات الحرارية وتجنب الأطعمة الدسمة والمحلاة والاستعاضة عنها بالغذاء الصحي وبكميات مدروسة).

ممارسة النشاط البدني (نصف ساعة يومياً على الأقل).

مراجعة طبيب السكري والغدد الصماء؛ لتقييم قياسات الجسم وكمية الزيادة في الوزن وأسبابها، والتوصية بالدواء المناسب للمساعدة على نزول الوزن بعد تقييم حالة المريض وتاريخه الطبي.

ماذا عن السيدات، كيف تؤثر السمنة على صحتهن الإنجابية والجنسية؟

تؤدي السمنة إلى خفض الرغبة الجنسية لدى المرأة، كما تؤثر على هرمونيّ البروجسترون والأستروجين، وتؤثر على الغدة النخامية. تؤثر السمنة لدى المرأة على الإباضة، وبالتالي على الدورة الشهرية ومدى انتظامها، كما أنها تفضي إلى مرض تكيس المبايض الذي يؤثر كذلك على الخصوبة.

تؤدي السمنة إلى خفض الرغبة الجنسية لدى المرأة، كما تؤثر على هرمونيّ البروجسترون والأستروجين، وتؤثر على الغدة النخامية. تؤثر السمنة لدى المرأة على الإباضة، وبالتالي على الدورة الشهرية ومدى انتظامها، كما أنها تفضي إلى مرض تكيس المبايض الذي يؤثر كذلك على الخصوبة. هل تؤثر السمنة على صحة المرأة الحامل والجنين؟

بالتأكيد؛ إذ ترتفع نسبة تنزيل الحمل وحدوث مضاعفات صحية للمرأة والجنين وحدوث تعقيدات خلال الولادة لدى المرأة التي تعاني من السمنة مقارنة بالمرأة ذات الوزن الطبيعي.

بالتأكيد؛ إذ ترتفع نسبة تنزيل الحمل وحدوث مضاعفات صحية للمرأة والجنين وحدوث تعقيدات خلال الولادة لدى المرأة التي تعاني من السمنة مقارنة بالمرأة ذات الوزن الطبيعي. إذا تمت معالجة السمنة، هل تتحسن فرص حدوث الحمل؟

بكل تأكيد، بل إن البدء بعلاج السمنة هو الأساس؛ لتعزيز القدرة الجنسية والخصوبة ولضمان حمل صحي وولادة من دون تعقيدات.

بكل تأكيد، بل إن البدء بعلاج السمنة هو الأساس؛ لتعزيز القدرة الجنسية والخصوبة ولضمان حمل صحي وولادة من دون تعقيدات. ماذا عن أدوية السمنة

المنتشرة في الصيدليات؟

لطالما حذرنا منها؛ ذلك أنه لا بد من تقييم الطبيب لحالتك ولتاريخك المرضي، كما أن الطبيب سيصف لك الدواء الفعال والمعتمد من جهات صحية عالمية مشهود لها، إضافة إلى ضرورة معرفة سبب السمنة وبالتالي علاجه؛ إذ قد تكون هناك مشاكل مرتبطة بالغدد وما إلى ذلك، وهو ما لا يملك غير الطبيب تقييمه بعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية اللازمة.

د.رامي سلامة

استشاري السكري والغدد الصماء

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