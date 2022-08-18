السميرات تخط “سلطة المفردة الشعرية.. شعراء الكرك أنموذجا خلال مئة عام”

عزيزة علي



عمان- ضمن إصدارات مئوية الدولة الأردنية، صدر عن وزارة الثقافة كتاب بعنوان “سلطة المفردة الشعرية.. شعراء الكرك أنموذجا خلال مئة عام” للدكتورة سماح يوسف السميرات.

ركزت الدراسة على النصوص الشعرية في مدونة شعراء الكرك، وإلقاء الضوء على مفردة القصيدة، الشعر، القريض، القصيد،…إلخ، في الفضاء الشعري، ودراستها، وهي تتشكل مجازا وحقيقة منتجة دلالات كثيرة تخرجها من حقلها المعجمي إلى حقول معجمية أخرى في الفنون الشعرية كافة التي خاضها شعراء الكرك، مما جعلها تشكل ظاهرة لغوية مميزة ولافتة، تتطلب قراءتها قراءة نقدية والوقوف على دلالاتها المتناسلة.

تقول المؤلفة إن هذه الدراسة تحاول الخوض في المفردة الشعرية “القصيدة وأدواتها”، في التجربة الشعرية لشعراء الكرك، واحتضان التشكلات الدلالية لمفردة القصيدة وأدواتها الإبداعية التي ترسمتها الذات الشاعرة من خلال فضاءاتها الإبداعية، وهي محاولة لا تخرج عن محاصرة لتمظهرات تلك المفردات، ورصد تشكلاتها الدلالية في المقول الشعري، والوقوف عند هذه التشكلات التي تتوالد في النص الشعري مانحة إياه مزيدا من الصور التي تلبس النص الشعري قيمته الجمالية، وتلبسه قميص البقاء والخلود، لافتة إلى أنها هدفت من هذه الدراسة إلى إبراز صورة الكرك في عيون شعرائها.

وتشير السميرات إلى أنها تهدف من هذه الدراسة إلى الدخول للنص الشعري عن طريق لغته؛ لأن ما ينسج الشاعر أفكاره بواسطتها، وربما هذا ما اعتنت به المناهج النصية بدأ من البنيوية، حيث اعتمد التحليل اللغوي للنص داخلا أساسيا للتعامل مع الإبداع الأدبي، ومن أجل ألا يكون المنهج النقدي عبئا على النص أو مقيدا لوتائره الشعرية ودلالاته، فإن القارئ هنا لا يجد صيغا نقدية جاهزة تقوم على أسس تنظيرية تكشف عن نخبوية الناقد أكثر مما تجلي معاني النص الشعري، فاتخذت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي في طرحها للنصوص.

كما أن المنحى الدلالي لمفردة القصيدة وأدواتها، يتطلب مناهج تبرز تشكلاتها الدلالية وما تناسل عنها، وقد اشتركت مناهج النقد الحديث في تشكيل رؤية نقدية جادة؛ لأن مفردة القصيدة لم تثبت على حال في دلالتها، فتارة تستعمل على المجاز، وتارة على الحقيقة، تاركة خلفها تشكلات دلالية متناسلة عنها في الفضاء الشعري.

وتشير إلى أن الدراسة أخذت منحة توثيقية للشعر لبعض الشعراء؛ وذلك لانعدام تواجد النصوص المطبوعة، وقد قامت بتقفي النصوص الشعرية في الدواوين المطبوعة والمخطوطة، والرجوع إلى صفحات بعض الشعراء على مواقع التواصل الاجتماعي، كما عانت الدراسة عدم توفر بعض الدواوين التي تغطي الفترة التاريخية القديمة لمدينة الكرك، وكون الدراسة تهدف إلى تتبع المفردة الشعرية في مدونة شعراء الكرك، تطلب من المؤلفة رصد جميع الأشعار التي وردت فيها هذه المفردة بصرف النظر عن قيمتها الفنية.

في الخاتمة، تبين أن الهدف من هذه الدراسة هو البحث عن المفردة الشعرية “القصيدة، الشعر، القريض”، سواء كانت في مدونة شعراء الكرك، والكشف عن التشكلات الدلالية التي أفضت لها، وملاحقتها بالتفسير والتأويل واختيار المنهج النقدي الذي يتلاءم مع كل دلالة، مما أخصب الدراسة بوجود مناهج نقدية متنوعة تسعى إلى ترسيخ مدارات معرفية وآليات منهجية تسهم في تحديد الحقل المعجمي الواسع للمفردة الشعرية في الفضاء الشعري لشعراء الكرك، وقد قسم الكتاب إلى فصول ثلاثة تدرجت فيها مواضيع أملتها دلالات اللفظة الشعرية.

وقالت السميرات “جاء الكاتب في ثلاثة فصول؛ الأول يتحدث عن “التشكلات الدلالية للمفردة الشعرية عند شعراء الكرك”، وفيه أبرزت السياق المعرفي المفاهيمي للشعر والقصيدة مقاربة في بناء التصور والمفهوم، فلما كانت المفردة الشعرية تختص بمصطلح الشعر وما تعلق به من مفاهيم ومصطلحات كالقصيدة والقافية والوزن، والبيت الشعري، والقول، والقريض، والكلام والأنشودة، والغناء، وغيرها، كانت السياسة إدراج هذه المفاهيم تحت مصطلح الشعر، فاقتضى ذلك التأسيس العلمي لمصطلح الشعر والقصيدة كدلالة واحدة، وتتبع تطور المصطلح منذ أن كانت القصيدة مقطوعة حتى وصلت إلى قصيدة شعرية مكتملة البناء وصارت ترمز إلى المقول أو الإنتاج الشعري لشعراء الكرك”.

وقد تنبهت الباحثة إلى دخول المفردة الشعرية دائرة المجاز بعد دلالتها على الحقيقة، مما جعل المفردة في تغير دائم، لأنها تمتطي حقولا معجمية كثيرة بتضامها مع السياق، فالمفردة دونما سياق ضرب من التكهن والعبث، ومن هنا طالت قامته الدلالية، واعتنت ثروته اللغوية، وربما هذا ما جعل شعراء الكرك يرتادون اللفظة الشعرية في أريحية لتضحي رفيقتهم، لما منحتهم من السعة والرحابة في تشكلها الدلالي، ولم تكتف بهذا فحسب بل فرغنا إلى تتبع الرؤى المختلفة لشعراء الكرك في نظرتهم لمفردة الشعر استنادا إلى تجربتهم الفنية، فانفتحت آفاق الشعر على رؤى وتجليات جديدة أضافها شعراء الكرك للحقل المعجمي والمعرفي لمفردة الشعر والقصيدة.

فيما تناول الفصل الثاني، وهو بعنوان “التجربة الشعرية عند شعراء الكرك”، فضاء الهوية العربية، وتمظهر ذلك في دلالة المفردة الشعرية على الوطن كمكان ومكانة، والدفاع عنه والانتماء له، والملك كجزء من التعبير عن الوطنية، ورفض المفردة الشعرية مع مبدعها الواقع المأزوم الذي يقال فيه الشعر، ومعالجتها مقدار الحنين، وجرعات الولاء للمكان الذي ابتعدت عنه، ووقوفها عند الذات الشاعرة كجزء من الهوية والثقافة العربية، وحضورها كمنتجة لهذا الإبداع الشعري، ودراسة سيكولوجية مبدعها، وأثر ذلك في السياق.

ولما كانت القصيدة وثيقة وجود الشاعر، وتأكد حالة إبداعه، وتصور موهبته واستعداده الشعري، ورؤيته الفلسفية للأشياء والحياة، كان لهذا الوجود طقوس يمارسها شعراء الكرك في فترة مخاض قصيدتهم وانبجاسها، وتبينا الأمر بسؤال مجموعة شعراء عن طقوسهم وتحضيراتهم لنصهم الشعري، فكانت النتيجة أن الموهبة تسبق الطقس، وأن الموقف هو من يحدد حضور القصيدة بكل كبريائها، كما كان لعوامل أخرى أسهمت في تأييد شعراء الكرك لقصيدتهم كالمرأة، والطبيعة.

وترى أن شعراء الكرك مروا بمرحلتين أثناء ابتداع نصهم الشعري “اللحظة الشعرية”، مرحلة عسر العملية الشعرية “ظاهرة الأجيال”، ومرحلة يسر العملية الشعرية، ولابد لدخول عوامل تلعب في إخماد الشاعرية وجاهزيتها للبزوغ، أو إشعال جذوتها، ونتج عن هاتين المرحلتين القصيدة المسطحة والقصيدة العميقة، وحين كان الإبداع الفني عملية معقدة.

وجاء الفصل الثالث بعنوان “فاعلية صورة المرأة وتأثيراتها الجمالية في مدونة شعراء الكرك”، ولما تعددت الصورة التي تجلت فيها المرأة جاء المحور الأول المعنون بـ”صورة المرأة والمفردة الشعرية عند شعراء الكرك”، يبرز هذا الصور في محفلها النصي، كما اتخذت قصيدته رمزية عالية في التعبير عن الأنوثة، ومما يلاحظ على شعراء الكرك أنهم تخلوا عن أشكال معينة من التناول الشعري للمرأة مثل الصورة الانهزامية للمرأة، وقد اندغمت المرأة مع المفردة الشعرية “القصيدة وأدواتها”، حد الذوب في تشكل النص الشعري، وبرزت صورة المرأة والمفردة الشعرية في المجالات الآتية “المرأة المحصنة، والأصيلة والمؤابية، والمحبوبة السمراء، المبحوبة الحلم، الأم، الزوجة، المعشوقة المثال، الوحيدة، المرأة القصيدة، المحبوبة الجميلة والملهمة”، كما أظهر شعراء الكرك من خلال هذه الصور براعة فنية في تشكيل معمارية الصورة ووهبها الحياة عن طريق اللغة الاستعارية والتشخيص.