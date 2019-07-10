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السنغال تتغلب على بنين وتبلغ نصف نهائي أمم أفريقيا

منذ ساعتين

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القاهرة- أنهت السنغال مغامرة بنين في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بالفوز عليها الأربعاء، لتبلغ نصف نهائي البطولة للمرة الأولى منذ نسخة 2006.

وانتصرت السنغال على بنين بنتيجة 1-0، في مباراة ربع النهائي، بهدف لاعب وسط نادي إيفرتون الإنجليزي، إدريسا غوييه، في الدقيقة 70.

وتألق المنتخب السنغالي في المباراة التي أقيمت على استاد 30 يونيو (الدفاع الجوي) في القاهرة، وأضاع عددا كبيرا من الفرص، قبل أن يسجل هدف الفوز.

وستلاقي السنغال الأحد الفائز من مواجهة تونس ومدغشقر المشاركة في البطولة للمرة الأولى. – سكاي نيوز عربية

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