السنغال تتلقى ضربة موجعة بالبطولة الإفريقية .. تفاصيل !

القاهرة – أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم ، الإثنين ، أن مدافعه الدولي ساليف سانيه سيغيب لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يوماً عن تشكيلة المنتخب المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر.

وتعرض سانيه لاعب شالكه الألماني ، إلى إصابة في الكاحل اضطرته للخروج من المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده الأحد على تنزانيا (2-0) على استاد 30 يونيو في القاهرة ، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي الجزائر وكينيا.

وأوضح الاتحاد السنغالي في بيان على أن : “الفحوصات الطبية أظهرت معاناة سانيه (28 عاما) من تمزق في الرباط الخارجي للكاحل الأيسر ، ما سيبعده عما خوض ما تبقى من مباريات لمنتخب بلاده في دور المجموعات” ، الذي تختتم مبارياته في 2 تموز(يوليو) المقبل ، لاسيما المباراة المرتقبة في الجولة الثانية ضد الجزائر.

ويتوقع أن يكون سانيه قادرا على العودة الى التشكيلة بحال تأهل منتخب بلاده الى الدور ثمن النهائي ، الذي ينطلق في الخامس من الشهر المقبل. (أ ف ب)