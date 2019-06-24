الرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

السنغال تتلقى ضربة موجعة بالبطولة الإفريقية .. تفاصيل !

منذ 4 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

القاهرة – أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم ، الإثنين ، أن مدافعه الدولي ساليف سانيه سيغيب لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يوماً عن تشكيلة المنتخب المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر.

وتعرض سانيه لاعب شالكه الألماني ، إلى إصابة في الكاحل اضطرته للخروج من المباراة التي فاز فيها منتخب بلاده الأحد على تنزانيا (2-0) على استاد 30 يونيو في القاهرة ، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي الجزائر وكينيا.

وأوضح الاتحاد السنغالي في بيان على أن : “الفحوصات الطبية أظهرت معاناة سانيه (28 عاما) من تمزق في الرباط الخارجي للكاحل الأيسر ، ما سيبعده عما خوض ما تبقى من مباريات لمنتخب بلاده في دور المجموعات” ، الذي تختتم مبارياته في 2 تموز(يوليو) المقبل ، لاسيما المباراة المرتقبة في الجولة الثانية ضد الجزائر.

ويتوقع أن يكون سانيه قادرا على العودة الى التشكيلة بحال تأهل منتخب بلاده الى الدور ثمن النهائي ، الذي ينطلق في الخامس من الشهر المقبل. (أ ف ب)

مقالات ذات صلة

اتحاد كرة الطاولة يعيد توزيع المناصب الإدارية

منذ 9 دقائق

ساحل العاج تهزم جنوب إفريقيا وتتقاسم الصدارة مع المغرب

منذ 22 دقيقة

أونانا .. الوريث الشرعي لأساطير حراس المرمى الكاميرونيين

منذ 34 دقيقة

ميلانو تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2026

منذ 48 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock