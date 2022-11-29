السنغال تفوز على الإكوادور وتتأهل إلى دور الـ 16

اقتنص منتخب السنغال اليوم الثلاثاء بطاقة الصعود لدور الـ16 في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، عقب فوزه المثير 2 / 1 على منتخب الإكوادور، في الجولة الثالثة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات في المونديال.

ورفع المنتخب السنغالي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلف المنتخب الهولندي صاحب الصدارة.

واحتل المنتخب الاكوادوري المركز الثالث برصيد أربع نقاط ليودع البطولة.

وتقدم المنتخب السنغالي عن طريق إسماعيلا سار في الدقيقة 44 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك مويسيس كايسيدو التعادل للاكوادور في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 70 سجل كاليدو كوليبالي الهدف الثاني للمنتخب السنغالي ليمنح فريقه بطاقة العبور للدور الثاني. – (د ب أ)