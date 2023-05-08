السودان تدنو من حرب أهلية والسعودية تدعو لإنجاح محادثات جدة

عواصم – على تواصل المواجهات أمس بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، حذرت الأمم المتحدة من تحولها إلى حرب أهلية، فيما دعت الرياض طرفي النزاع لإنجاح المحادثات في جدة.

في غضون ذلك يستمر إطلاق نار مكثف من الأسلحة الثقيلة والخفيفة في منطقة شمبات بالخرطوم بحري، وإطلاق نار في المدينة الليلة الماضية متواصل منذ ليلة أول من أمس بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وسط العاصمة.

كما حلقت طائرات حربية في سماء الخرطوم والخرطوم بحري، وسمعت أصوات اشتباكات متقطعة في محيط القصر الرئاسي ووسط العاصمة.

في الأثناء، أفادت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان بارتفاع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بدء الاشتباكات إلى 481، بينما تجاوز عدد الإصابات 2560.

سياسيا، أكدت الخارجية السعودية أن ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بدأوا اول من أمس محادثات تمهيدية في جدة.

وأضافت في بيان أن المحادثات تهدف إلى وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة تتيح وقفا دائما للأعمال العدائية بالسودان، كما تهدف إلى تسهيل وصول مساعدات إنسانية طارئة إلى السودان واستعادة الخدمات الأساسية.

وأوفق البيان فإن الرياض وواشنطن حثتا الطرفين السودانيين على الانخراط بجدية في المحادثات، كما حثتا الطرفين على الحفاظ على مناخ إيجابي للمحادثات التمهيدية في جدة.

وكان المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله قال في تصريحات صحفية إن التفاوض يبحث آليات تمديد الهدنة ولا يشمل أي اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار أو قضايا سياسية.

في غضون ذلك حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تحول الصراع في السودان إلى حرب أهلية.

وقال غوتيريش أثناء زيارته لدولة الكونغو الديمقراطية إن القتال يجب أن يتوقف على الفور “قبل أن يتحول هذا الصراع إلى حرب أهلية يمكن أن تدمر البلاد وتعطل المنطقة لسنوات قادمة”.

وشدد على ضرورة عمل جميع الأطراف على نزع فتيل التوترات والجلوس إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على وقف لإطلاق النار مستقر ودائم.

وفي الأثناء، استأنف مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أمس في مدينة جدة السعودية مناقشاته مع المسؤولين السعوديين وممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن الاتفاق على هدنة جديدة.

وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة في الرياض إن غريفيث ركز في لقاءاته على بحث القضايا الإنسانية المتعلقة بالسودان.-(وكالات)