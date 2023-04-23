السودان.. خروج عدد كبير من المساجين من سجن كوبر

تضاربت الأنباء، مساء اليوم الأحد، بشأن خروج الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وبعض القيادات في نظامه السابق من سجن كوبر في شمال الخرطوم.

وأفادت وسائل إعلام سودانية، بأن “عشرات المعتقلين خرجوا من سجن كوبر شمال العاصمة الخرطوم بينهم الرئيس المعزول عمر البشير”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

هذا وقد شهدت سجون أخرى حوادث مشابهة من هجمات وفرار معتقلين خلال الاشتباكات الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني منذ الأسبوع الماضي، ومنها فرار عدد من نزلاء سجن “سوبا” جنوب العاصمة، بعد إطلاقهم من قبل قوات الدعم السريع.