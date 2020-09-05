السودان يعلن حالة الطوارئ ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات

القاهرة- ذكرت وكالة أنباء السودان في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت أن مجلس الأمن والدفاع أعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بسبب الفيضانات التي أودت بحياة 99 شخصا هذا العام كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية.

ونقلت الوكالة عن وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ قولها إن الفيضانات أسفرت أيضا عن إصابة 46 شخصا، وتضرر أكثر من نصف مليون فرد، وانهيار كلي أو جزئي لأكثر من مئة ألف منزل.

وأضافت الوزيرة أن معدلات الفيضانات والأمطار المسجلة هذا العام تجاوزت الأرقام القياسية المسجلة في عامي 1946 و1988 مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

وذكرت الوكالة أن المجلس أعلن أيضا تشكيل لجنة عليا برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمواجهة تداعيات الفيضانات في خريف العام الجاري.-(رويترز)