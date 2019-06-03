السودان.. 3 قتلى على الأقل في محاولة فض “اعتصام القيادة العامة” (صور)

الخرطوم – قال تجمع المهنيين السودانيين، إنّ 3 أشخاص على الأقل قتلوا، صباح اليوم الاثنين، خلال محاولة فض اعتصام أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم من قبل المجلس العسكري الحاكم.

وذكر التجمع أبرز مكونات تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الحركة الاحتجاجية في السودان، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن المجلس العسكري الحاكم يحاول “فض اعتصام” المحتجين أمام مقر الجيش في الخرطوم “بالقوة”.

وقال التجمع في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: “تجري الآن محاولة لفض الاعتصام بالقوة من قبل المجلس العسكري”.

وأفادت “لجنة الأطباء المركزية” التي تشارك في حركة الاعتصام عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح.

وقال أحد المعتصمين عادل ابراهيم لوكالة فرانس برس إن “اكثر من 500 عربة من قوات الدعم السريع والشرطة أطلقت علينا النار واحترقت خيامنا”.

وقال عبد الله الشيخ، أحد سكان منطقة بري القريبة من مكان الاعتصام، لفرانس برس “أسمع أصوات إطلاق نار وأشاهد أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة الاعتصام”.

ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري بنقل السلطة إلى مدنيين من أجل تحقيق “انتقال ديموقراطي” بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل إثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة.

وعلّقت المفاوضات بين المجلس العسكري والمتظاهرين في 21 أيار/مايو بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول تشكيلة مجلس سيادة اتفقوا على إنشائه على أن يتألف من عسكريين ومدنيين، ويتولى قيادة الفترة الانتقالية في السودان.

وقتل شخص وأصيب عشرة آخرون في السودان السبت إثر “إطلاق القوات النظامية النار” في الخرطوم، وفق “لجنة الأطباء المركزية”.

*مصدر الصور من حساب الناشطة والطبيبة السودانية أسيل رشيد