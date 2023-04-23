السودان.. 57 مستشفى في مناطق الاشتباك “متوقفة عن الخدمة”

قالت نقابة الأطباء في السودان، الأحد، إن 72% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباك متوقفة عن الخدمة، من أصل 79 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات، مشيرة إلى أن 57 مستشفى متوقفة عن الخدمة.

وأضافت في بيان، أن 4 مستشفيات في مدينة الأُبيّض تعرضت للقصف، مما يرفع العدد الكلي للمستشفيات التي قصفت إلى 13 مستشفى، و19 مستشفى تعرضت للإخلاء القسري.

وتابع البيان أنه “من أصل 79 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات، يوجد 22 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط، وهي مهددة بالإغلاق أيضا نتيجة نقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي”.

وتعرضت 6 عربات إسعاف للاعتداء من قبل القوات العسكرية، “وغيرها لم يسمح لهم بالمرور لنقل المرضى وإيصال المعونات”، وفق النقابة.

منظمة الصحة العالمية، قالت إن 413 شخصًا قتلوا وأصيب 3551 بجروح في القتال في جميع أنحاء السودان، لكن يُعتقد أن العدد الفعلي للقتلى أكبر من ذلك.