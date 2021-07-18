السوريكي يثير فضول المتلقي بمجسمات فنية يبدع صناعتها

أحمد الشوابكة

مادبا- يوظف الفنان التشكيلي محمد السوريكي شغفه وحبه للفن بتنفيذ أعماله الفنية، فوجد ذاته حراً في التعبير بتصميم مجسمات غدت مبهرة في فضاءات “الفن التشكيلي”، منفرداً في عزلة تامة محاولاً تعميق الفكرة المراد تشكيلها في مفرداته الفنية.

رغم أنه لم يفلح بالتوصل إلى عمق الفكرة المراد تنفيذها في بدايات اشتعال موهبته، إلا أنه لم يتوقف عن المحاولة مراراً وتكرارا، إلى أنه استطاع أن يجد نفسه في مضمار عالمه الخاص، بعيدا عن تأثير التجارب الأولى الصادمة التي زادته إصراراً في الاستمرارية.

سعى السوريكي لاستنباط الأشكال الفنية الحديثة والصور ذات القيمة الجمالية بتنفيذ أعماله الفنية، وفق ما ذكره لـ “الغد”.

وساهم تعلقه بالفن التشكيلي بالحفر عميقا في نفسه، وأدى إلى تطوير الإحساس المرهف بالحياة والواقع، فتخيل ما معنى العزلة وغرابة الوحشة. فأخفق وعشق وتوهم وانكفأ في عقدين من الزمن، وكرس إمكاناته في عمل المجسمات، فاقتنع بجماليتها، حينها اكتشف نفسه في بناء المجسمات كفن تشكيلي. وفق قوله

وأضاف: “تلك الحالة جعلتني اختار الفن التشكيلي، وخصوصا صنع المجسمات من خامات متعددة، ففيها خروج عن المألوف، وتتيح لي فرصة التعبير ومناقشة القضايا التي تهمني بأساليب متنوعة ومتجددة تتجاوز تركيبات الألوان السائدة، ويمكن استخدام مواد بسيطة من البيئة والاستفادة منها لتكون إبداعية تعبيرية فريدة”. ويؤكد أن الفن موهبة، ولا يمكن للأكاديمي أن يكون فناناً ما لم يكن موهوبا من البداية. ولا يعتبر عدم انخراطي أكاديميا ضعفاً بل قوة، حيث تمكنت من تطوير مهارتي ومفاهيمي الفنية، ونجحت في إيصال رسالتي ومعاناتي للناس من خلال أعمالي، مشيراً إلى أن ممارسة الفن بدون فهم اكاديمي لا تعد مغامرة. لأن الفن موهبة، ثم تستقل أكاديمياً، شيئا فشيئا يتم تطويرها.

ويقول السوريكي: “أمارس تجسيد صنع المجسمات بوسائلها إلى تطبيق ما أؤمن به فكرياً ووجدانياً وروحياً في صياغات ومعالجات فنية تتلاءم مع الإبهار البصري للمتلقي أو المشاهد تجعله يغوص في بحر الفكرة، ويتوه في أعماقها ويسرح في خيوطها إلى أن يفهم ما ترمز إليه فكرة العمل”.

ولا يعتمد السوريكي في مجمل لوحاته إلى العنف، بقدر ما يعتمد على التغيير في ايصال رسائله المتعمق بها لعامة الناس، وفق رؤى تجمع بين الموروث الإنساني والحداثة في ثقافة معبرة، وليس ترفاً أو بلا معنى، وذلك لإيجاد حوافز حيوية لنبذ العنف، بحسب ما قال، “دور المبدعين فرز إبداعاتهم أمام الناس وتحسس مشاكلهم ونقلها بأمانة ومصداقية، وتجنب العنف هو الأساس في المحور الإبداعي الذي هو رسالة إنسانية بحتة”.

ولا يبالي بالقول حول مشروعه الفني بأنه قائم وحيوي ومتجدد يعكس ما يحيط به من أحداث ومتغيرات، هو مستمر قدر استمراره بالبحث والتقصي والإنتاج المتميز في عالم الفن التشكيلي، فبحسبه، “الفكرة هي أساس الإنتاج، وليس هناك فن إلا من أجل المجتمع الذي يمتلك الذائقة الفنية، وتقييم العمل بالقبول أو الرفض”. ويعتمد السوريكي وهو عضو في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين على القيمة المميزة في معمارية وجمالية اللوحة التشكيلية كمعنى ودلالة واقعية بين مفهوم الالتزام في الفن ليوحى بإعادة طرح مفهوم الالتزام من منظور إشكالي يربطه بالأسئلة القائمة التي تنبثق بقوة في فكرة اللوحة كي تصل للمتلقي بوضوح بعيدا عن الوهانة، ودون تجريد أفكاره في وحل التكهنات.

ولا ينكر السوريكي الحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من إحدى الجامعات الأردنية، بأن الفن وحده هو القادر على المحافظة على الإرث والتراث، واغناء واقتناء الذاكرة، لكنه؛ أشار في الوقت نفسه بأن الكثير يطلقون وصف الفنان التشكيلي على كل من أمسك بيده فرشاة دون معرفة الفرق بين فنان وهاو، حيث لا يجوز أن يطلق اسم فنان تشكيلي إلا على المثقفين من التشكيليين الذين يملكون رسالة وهدفاً. ويضيف السوريكي، إن الفن رمز من رموز الوعي والذوق والثقافة وتقدم الشعوب وحضارتها، لأن الفنان التشكيلي استطاع بألوانه أن ينثر الحب والجمال في كل مكان، لما يكتسبه من قوة وثراء بلغة بصرية ذات خصائص فكرية وحضارية تؤكد بأن الفنان يمثل إبداعاً من نتاج ثقافي حيوي من منطلق المعرفة وخبرته وإخلاصه وعمله الدؤوب للتأمل المستمر ، ملوحاً في آفاق الإبداع حول أن الفنان المثقف بوصفه أحد ضلوع المجتمع الذي يحقق التوازن الفكري والعقائدي للمجتمع.

ويسخر كافة أدوات البيئة الأولية في خدمة عمله الفني من خلال إعادة تدويرها كالخشب والجبصين، والجلد الصناعي والأقمشة، حيث أنه يستوحي أعماله من البيئة التي نعيشها والأحداث من حولنا والظروف التي تمر بها منطقتنا العربية بشكل خاص تشكل هما هاجساً لدى الفنان، وما يبحث عنه الإنسان هو منبر نقي يستوعب فكره، فالفنان دوامة في التدبر والتفكير وما يحتاجه الفنان هو قضية وقت كاف للتفكير.

ولا يخفي تفاؤله بالنشاط الثقافي الفني الذي تعده الجهات القائمة على المسألة الثقافية والفنية في الأردن الذي يعد أرضاً خصبة بالطاقات الإبداعية، إلا أن ذلك النشاط الوافر الذي تقدمه الحكومة، لم يجعل الفنانيين يعتمدون على هذا الدعم الرسمي، بل اجتهدوا في تأسيس نشاطات خاصة بهم من خلال إنشاء المعارض الفردية والمشتركة، ما جعل ذلك ديمومة في وجود الفن التشكيلي حاضراً على الساحة الثقافية الأردنية، وبشكل مكثف، مع كل ذلك ما زال المبدع بحاجة إلى تسليط الضوء عليه، ودعم وتسويق أعماله وإشراكه في الورش الفنية والمحافل الفنية الرسمية.

ومن أعمال السوريكي لوحة “كورونا”، والتي ترمي فكرتها إلى أن الحياة حالة عزف مستمر، وهناك أشخاص يسعفهم القدر، وهناك من تموت فرصهم في العزف وفي الحياة، مبينا، أنا ممن يؤمنون بالحب بالعزف وبدوره في الحياة، وإن كل شئ حولنا ما هو إلا وتر وله إيقاعه، وهناك من يضحي من أجل عدم إيقاع سيمفونيتنا في الخراب وفق ما رمز إليه في لوحته.

ويقول، “قدرنا أن نواجه عدوا صعبًا لا نراه بالعين، لكن القدر أيضا من يمنحنا عامداً أوتارا تصلي لأجلنا وتشد همتنا وتقول لنا: إن الحياة كقيثارة كبيرة اتساعها كحدود العمر وإنها معركةٌ دندنتها همم الصادقين وخيبات المستهترين. أما العمل الثاني، فهو مجسد للتاج الملكي الذي يرمز إلى أن نظام الحكم في المملكة الاردنية الهاشمية حكم ملكي وراثي، حيث الشماغ الأحمر “الكوفية الاردنية” يتربع التاج الملكي على وشاح من الكوفية الأردنية، وتمثل رمزا وطنيا ومصدر فخر استقر في قلوب الأردنيين منذ أن تم اعتماده كلباس للبادية الاردنية واللباس الرسمي للحرس الملكي، وترمز الكوفية الأردنية إلى الإرث الثقافي والتاريخ والقيم الأصيلة خاصة في حالات الدخالة والجاهة والجلوة وطلب الأمان، ويعد لبسه هيبة ووقار.

أما الترس “العجلات المسننة”، يمثل جزء ميكانيكي يوجد داخل آلات الحركة وظيفته نقل الحركة الدورانية بالتعاشق والتآلف، ويرمز لمسيرة الدولة الاردنية في البذل والعطاء والإنتاج، وجاءت العجلات المسننة بأحجام مختلفة مع الإشارة لأهمية طاقات أفراد وفئات المجتمع على اختلاف تخصصاتهم ووظائفهم وأماكن عملهم، وجاءت العجلات بألوان العلم الاردني.

والعمل الثالث “الإرادة”، مشبهاً الحياة بلعبة الشطرنج، فهي ساحة كبيرة للتحدي والمواجهة فيها جيش وقتال دون سلاح،

ويقول عنها، “عتادنا الإرادة، فلعبة الحياة مليئة بالمحبين والمحبطين وليس في الحياة متسع لضياع الوقت، وليس في الحياة أبواب للهروب أو النجاة، إلا بوابة المواجهة، وربما نخسر جولة، لكن لابد أن نحسم المعركة، ونراهن على الفوز، لأننا نمتلك الإرادة”.

وتشير لوحة “الفقر والفساد” إلى قلوب غلفتها الحضارة بصدأ الايام، والى أيادٍ تمادت في نسل خيوط الدفء والأمان، وكيف أن خط الفقر أصبح يطوقنا ويخنقنا. يذكر أن الفنان السوريكي منسق لتنظيم المعارض في محافظة مادبا، بالتعاون مع مديرية الثقافة، كان آخرها معرض المئوية لتأسيس الدولة الأردنية الذي أقيم في الجامعة الألمانية الأردنية ورعاه وزير الثقافة علي العايد، بمشاركة كبيرة من الفنانين التشكيليين من داخل مادبا وخارجها. وشارك السوريكي المتخصص في صنع المجسمات، وهو عضو جمعية الدار للثقافة والفنون، وعضو منارة العرب للثقافة والفن، بما يزيد على ثلاثين معرضا في أنحاء المملكة، ومتطوع لدى صندوق الملك عبدالله للتنمية.