السوري السيد يباشر عمله مدربا لفريق الفيصلي

عمان- باشر المدرب السوري حسام السيد اليوم السبت، عمله مدربا لفريق الفيصلي لكرة القدم.

وقاد السيد وجهازه المعاون الذي يضم المدربين محمد عقيل وهشام كردغلي واحمد ودان، تدريب الفيصلي اليوم على ملعب النادي بغمدان في أول ظهور للجهاز الفني السوري مع الفيصلي بعد وصوله إلى عمان يوم الخميس الماضي، تمهيدا للإشراف على تدريب الفريق.

وأكد المدرب السيد أهمية الاجتهاد والمثابرة للعودة إلى منصات التتويج في الموسم المقبل، وثقته بقدرة اللاعبين على تحقيق الألقاب.

بدورهم رحب اللاعبون بالجهاز الفني الجديد، متمنين له التوفيق في مهمته المقبلة. -(بترا)