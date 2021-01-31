السوري اليوسف يتوصل لتسوية مع الوحدات

عمان – الغد – توصل المحترف السوري المنتهي عقده مع فريق الوحدات فهد اليوسف، لتسوية مالية مع النادي، للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة منذ العام 2018.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، اتصالات ومفاوضات بين اللاعب والنادي، انتهت بالاتفاق على تسوية مالية، بعد أن تسلم اللاعب السوري جزءا من مستحقاته المالية، ولم يتبق له سوى مبلغ محدد عن الفترة السابقة.

ويستحق يوسف مبالغ مالية منذ العام 2018 خاصة فيما يتعلق بمكافآت مالية وغيرها من التفاصيل.

يشار إلى أن عقد فهد يوسف انتهى رسميا مع فريق الوحدات، بانتظار تأكيد خروجه من النادي أو الاستمرار.

– (أخبار النجوم)