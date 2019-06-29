السوري محروس مدربا للانصار اللبناني خلفا لابو زمع

بيروت – أعلن نادي الأنصار اللبناني تعاقده مع المدرب السوري نزار محروس للإشراف على الفريق في الموسم المقبل ، خلفاً للمدرب الأردني عبدالله أبو زمع ، الذي قاده لوصافة الدوري اللبناني لكرة القدم في الموسم المنقضي.

وكتب النادي الأخضر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) : “عيّنت إدارة نادي الأنصار المدرب السوري نزار محروس مديراً فنياً للفريق الأول ويساعده المدرب محمد سائد سويدان ، وقد تم توقيع العقد ظهر السبت بحضور رئيس النادي الأستاذ نبيل بدر ووكيل المدرب السيد سامر الحوراني”.

وسيحل محروس (56 عاما) بدلا من أبو زمع ، الذي قاد “الزعيم الأخضر” في الموسم المنقضي الى وصافة فريق العهد في مسابقتي الدوري والكأس المحليين، قبل أن يختار العودة الى نادي الوحدات الأردني.

وسيبدأ محروس الأسبوع المقبل مشواره مع الأنصار الساعي الى استعادة لقب الدوري اللبناني الغائب عن خزائنه منذ موسم 2006-2007 ، وكذلك كأس السوبر المحلية وكأس لبنان، بالإضافة الى تصفيات بطولة الأندية العربية وكأس الاتحاد الآسيوي.

وسبق لمحروس أن خاض تجربة في لبنان مع نادي الصفاء موسم 2002-2003، والعهد موسم 2004-2005 وقاده الى لقب كأس لبنان، وطرابلس 2015-2016 وقاده الى دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي. (أ ف ب)