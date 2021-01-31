السوشال ميديا تحصد نصف مليار مستخدم العام الماضي

إبراهيم المبيضين

عمّان – كان لأزمة كورونا التي فتكت العام الماضي وما رافقها من تداعيات وإجراءات حدّت من حركة الناس أثرا كبير في زيادة استخدام الانترنت والتكنولوجيا المختلفة، ومنها شبكات التواصل الإجتماعي التي تظهر أرقاما عالمية أنها استقبلت خلال العام الماضي قرابة نصف مليار مستخدم نشط جديد (حوالي 1.4 مليون مستخدم نشط جديد في كل يوم).

وقالت البيانات الواردة في التقرير العالمي “ديجيتال 2021” الذي نشرت نتائجه قبل أيام إن “عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي النشطين في العالم ليسجل مع بداية العام الحالي حوالي 4.2 مليار مستخدم نشط”.

وبحسب التقرير العالمي ومع وصول قاعدة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في العالم الى هذا المستوى ترتفع نسبة انتشار الخدمة مع بداية العام الحالي 2021 الى حوالي 53.6 % من إجمالي عدد سكان العالم المقدر بحوالي 7.8 مليار نسمة.

وأظهرت البيانات في التقرير أن عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي زاد بمقدار 490 مليون مستخدم نشط جديد ، وبنسبة 13.2 % وذلك لدى المقارنة بعدد مستخدمي هذه الشبكات المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي 2020 والذي تجاوز وقتها 3.7 مليار مستخدم نشط.

ومع دخول 490 مليون مستخدم نشط جديد الى سجلات مختلف شبكات التواصل الاجتماعي حول العالم( يكون كل يوم من العام الماضي قد شهد دخول حوالي 1.4 مليون مستخدم نشط جديد ) الى سجلات الخدمة.

وعلى صعيد متصل اظهرت الارقام في التقرير العالمي أن عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي عبر اجهزة الهواتف الذكية بلغ مع بداية العام الحالي حوالي 4.15 مليا مستخدم نشط.

وبحسب الارقام بلغت نسبة مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي عبر الهواتف الذكية من اجمالي مستخدمي الشبكات حول العالم مع بداية العام الحالي حوالي 98.8 %.

واظهرت الارقام ايضا ان متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدم الواحد على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي مع بداية العام الحالي حوالي ساعتين و25 دقيقة.

والشبكات الاجتماعية على شاكلة “فيسبوك” عبارة عن مواقع على شبكة الإنترنت يتواصل من خلالها الملايين الذين تجمعهم اهتمامات مشتركة؛ حيث تتيح هذه الشبكات لمستخدميها مشاركة الملفات والصور وتبادل مقاطع الفيديو وإنشاء المدونات وإرسال الرسائل وإجراء المحادثات الفورية.

وسبب تسمية هذه الشبكات بالاجتماعية أنّها تتيح التواصل مع الأصدقاء والزملاء وتقوية الروابط بين أعضائها، ومن أبرز الشبكات الاجتماعية الأخرى على الإنترنت “تويتر”، وشبكة “لينكد ان” المهنية وغيرها العشرات من شبكات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تقدم ثلاثية التواصل الاجتماعي والاتصال، والإعلام، والتسويق عبر عشرات الآلاف من خدماتها.