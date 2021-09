“السوشال ميديا” تستنفر لدعم “تنين” المقاومة زكريا الزبيدي

إسلام البدارنة

عمان – ما أن يذكر إسم المناضل زكريا الزبيدي في أي عملية في وجه الاحتلال الإسرائيلي، الإ وتصدر صفحات التواصل الإجتماعي.

تجدد عهد الزبيدي على نفسه في مقاومة الاحتلال، وكان آخرها من خلال كسر قيوده والخروج من بين جدران أشد السجون حراسة، برفقة خمسة من الأسرى.

شكلت عملية التحرر من سجن جلبوع عبر حفرهم نفق وعرفت بـ”نفق الحرية”، وصمة عار للكيان الصهيوني، وانتكاسةً لمعتقداته بأن الجهاز الأمني لديه منيع.

أصبح الأيقونة المناضلة الزبيدي، من أبرز الشخصيات التي تحدت الاحتلال الإسرائيلي بعزيمتها، الأمر الذي أغضب الغاصبين كثيراً.

وبعد العثور عليه، بات الاحتلال يستخدم معه أسلوب القتل البطيء، من خلال تعرضه لأشد أنواع التعذيب على أيديهم.

ويذكر أن الزبيدي استطاع أن ينجو من 4 عمليات اغتيال له من قبل الاحتلال الصهيوني، وكان آخرها في عام 2006، إذ حاول اعتقاله، غير أنه فشل وتمكن من الفرار.

وأكدت وكالات فلسطينية، دخول الأسير زكريا زبيدي إلى المستشفى، نتيجة التعذيب المفرط له.

ومن جهته أكد شقيق الأسير الزبيدي، نقل زكريا إلى المستشفى وتدهور حالته الصحية، ودخوله العناية الحثيثة.

وكتب على صفحته : “جسد زكريا الزبيدي محطم، كسرت يديه وضرب على رأسه ووجهه وعُذِب على كافة أنحاء جسده بالصعقات الكهربائيه من قبل مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، حالته خطيرة جداً وهو الآن داخل الإنعاش فاقدا الوعي ويتنفس اصطناعياً”.

وطلب شقيقه جبريل من القاطنين حول مستشفى “شعري هتسيديك” بالذهاب والاطمئنان على صحة الزبيدي، وموافاتهم بالأخبار حول حالته الصحية.

الأمر الذي نفته مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي، وقالت “لم يتم إسعاف الأسير زكريا الزبيدي بالعناية المكثفة، وحالياً يتواجد في المعتقل الذي تم احتجازه فيه”.

واستنفرت جيوش وسائل التواصل الإجتماعي، من خلال اطلاقها حملة عاجلة للمطالبة بإنقاذ حياة الزبيدي، مستخدمين وسم”#زكريا_ تحت_ التعذيب” و “#كلنا_زكريا”.

وتصدر إسم الزبيدي “التنين” محركات البحث وموقع التدوينات “تويتر”، بأكثر من هاشتاغ.

وكانت معظم المنشورات على الصفحات بين دعواتٍ للأسير بالشفاء العاجل، ومطالبات بالإفراج عنه بأقصى سرعة نظراً لحالته الصحية.

ورصدت “الغد” بعض التغريدات من بين الآلاف منهم.

نشرت المغردة “دارين” عبر صفحتها الشخصية، “ماذا ننتظر ؟ زكريا يموت، يجب أن نفعل شيئاً”

What are we waiting for,he is dying ,we must do something 😞😞😞,God help him🙏🏼🙏🏼#زكريا_تحت_التعذيب #محمود_العارضة pic.twitter.com/cQCWL2lzMs — Dareen Tabanjah (@Dareen_Tabanjah) September 13, 2021

وعلقت المغردة “فطوم” على صورة تعبيرية وقالت” يجب ان يكون الصوت عالي، لا توقفوا الكلام عنهم”.

The voice most by loud

Don't stop talking about them#زكريا_تحت_التعذيب pic.twitter.com/XuUsiXEVBL — فـطــوم (@Tomato11889306) September 14, 2021

وبصورة للأسرى الأربعة، علقت “جيهان” عليها وقالت “محاكمة الأسرى الهاربين إلى الحرية باطلة قانونياً”

وتداول مقطع فيديو لسكان مخيم جنين وهم يهتفون نصرة للأسير زكريا الزبيدي.

Citizens of Al-Far’a camp arrive at the home of prisoner Zakaria Al-Zubaidi in Jenin camp, with chants for the camp and the prisoners#ZakariaZubeidi



#زكريا_تحت_التعذيب pic.twitter.com/LXxOSApLVe — dalia miqdad (@daliamigdad) September 13, 2021

كما واعلنت مساجد جنين الاستنفار، بحسب مقاطع فيديو متداولة عبر موقع توتير.

البطل الذي أعيد اعتقاله "زكريا الزبيدي" دخل غرفة العناية المركّزة نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرض له على أيدي الصهـ ـاينة، ومساجد جنين تعلن الاستنفار ‼️ #زكريا_تحت_التعذيب pic.twitter.com/Y1RcthfVUO — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 13, 2021