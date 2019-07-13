السوق المالية الإسلامية الدولية تبحث تطوير الصناعة المالية

المنامة – عقد مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية اجتماعه الأربعين برئاسة خالد حمد عبدالرحمن رئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية في مقر بنك ستاندرد تشارترد في دبي، وبحضور أعضائه المؤسسين وهم مصرف البحرين المركزي، وبنك أندونيسيا، وهيئة النقد في بروناي دار السلام، وهيئة لابوان للخدمات المالية، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات المالية الأعضاء في مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس جميعا عن تقديرهم لإدارة السوق المالية الإسلامية الدولية على جهودها وإنجازاتها التي بذلتها وإسهاماتها القيمة في دعم أهداف الصيرفة الإسلامية وذلك من من خلال إصدار مستندات ووثائق عالمية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتساهم هذه المستندات والوثائق بشكل كبير في التطوير المنتظم والقوي لهذه الصناعة. يتم تطوير معايير المستندات والوثائق للسوق المالية الإسلامية الدولية بتوجيهات مجلس إدارتها وبالتشاور مع المعنيين في الصناعة وتحت إشراف هيئتها الشرعية التي يمثل أعضاؤها 10 دول مختلفة.

وأكد خالد حمد عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة السوق المالية الدولية بأن “السوق المالية الإسلامية الدولية قد عُرفت بتقديم مستندات ووثائق موحدة ذات قيمة عالية من الناحية القانونية والتطبيقية العملية والتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفائدة عظيمة للصيرفة الإسلامية، وأعرب عن ثقته بأن السوق المالية الإسلامية الدولية ستواصل في جهودها لتحديد الاتجاه والمسار الصحيح للصناعة المالية الإسلامية وذلك بدعم من جميع الأطراف المعنية في الصناعة”.

وكانت السوق المالية الإسلامية الدولية بالتعاون مع جمعية المصرفيين للتمويل والتجارة أصدرت في كانون الثاني (يناير) الماضي اتفاقيات مشاركة رئيسة للتمويل التجاري ممولة وغير الممولة، وقد حظيت هذه الاتفاقيات بردود فعل إيجابية في الصناعة ومن المتوقع أن توفر دفعة للنشاط التجاري المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية من خلال تسهيل تنفيذ المعاملات للمؤسسات المالية وتمكينها من المشاركة في معاملات تمويل التجارة على نطاق واسع.

وبحسب بيان رسمي تهدف السوق المالية الإسلامية الدولية في وقت لاحق من العام إصدار ونشر وثائق صكوك الإجارة الموحدة ذات الصلة بسوق رأس المال (الصكوك القائمة على الأصول). وقد بدأت بهذا الخصوص عملية التشاور في السوق مع أعضاء مجموعة العمل العالمية في أبريل وستبدأ الآن عملية التوجيه والإرشاد من قبل الهيئة الشرعية للسوق المالية ثم اعتمادها لاحقا. وفي المرحلة الثانية، تعتزم السوق المالية الإسلامية الدولية أيضًا تطوير وثائق موحدة لصكوك الإجارة المدعومة بالأصول.

ومن ناحية أخرى، أشار البيان إلى أن التشاور مع مجموعة العمل حول مجموعة الوثائق الموحدة لصكوك المضاربة وأنواعها مستمر حاليًا ومن المتوقع الانتهاء من هذا التشاور بحلول نهاية الربع الثالث من العام 2019 ومن ثم تبدأ عملية التوجيه والإرشاد من قبل الهيئة الشرعية للسوق المالية ثم اعتمادها لاحقاً. – (وكالات)