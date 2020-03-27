السوق المركزي بدأ باستقبال الخضار والفواكه

عمان – قال مدير السوق المركزي المهندس انس محادين، ان السوق بدأ اليوم صباحا، باستقبال البضائع من الخضار والفواكه في السوق الثاني “العاشرة صباحا” .

وكان امين عمان الدكتور يوسف الشواربة قرر فتح السوق الثاني للخضار والفواكه ( سوق العاشرة صباحا) لبيع المنتجات البستانية، دون نزول البضاعة إلى أرضية السوق كما هو معتاد في هذا السوق، وذلك اعتبارا من اليوم الجمعة إلى إشعار آخر والبيع مخصص لتجار التجزئة لتزويد محلاتهم بالمنتجات البستانية من خضار وفواكه.(بترا)