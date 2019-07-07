السويد تهزم أميركا وتُحرز المركز الثالث بمونديال السيدات

نيس (فرنسا) – عادلت السويد رقم الولايات المتحدة بنيلها المركز الثالث في مونديال السيدات لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخها، وذلك بفوزها على إنجلترا 2-1 السبت على ملعب “اليانز أرينا” في نيس.

وسبق للمنتخب السويدي أن نال المركز الثالث في النسختين الأولى عام 1991 والسادسة عام 2011، فأصبح على المسافة ذاتها من الولايات المتحدة التي نالته أعوام 1995 و2003 و2007، إلا أن الأخيرة توجت باللقب 3 مرات أيضا وتملك فرصة إحراز الرابع في ليون ضد هولندا، في حين أن المنتخب الاسكندينافي لم يحرزه ولو مرة واحدة واكتفى بالوصافة بالعام 2003.

وتدين السويد – التي خسرت في نصف النهائي النسخة الثامنة التي استضافتها فرنسا أمام هولندا 0-1 بعد التمديد – بفوزها الى كوسوفاري أسلاني وصوفيا ياكوبسون اللتين وضعتا بلادهما في المقدمة بهدفين في الدقيقتين 11 بعد خطأ في تمرير الكرة من الدفاع الإنجليزي، و22 من تسديدة قوية تواليا، قبل أن تقلص فران كيربي الفارق في الدقيقة 31 من مجهود فردي.

وعجزت إنكلترا بهذه الهزيمة عن تكرار سيناريو النسخة الماضية عام 2015 حين حلت ثالثة في أفضل نتيجة لها في النهائيات من أصل 5 مشاركات حتى الآن (بلغت ربع النهائي 3 مرات ونصف النهائي مرتين). (أ ف ب)