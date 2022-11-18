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السويد: خط أنابيب نورد ستريم تعرض لتخريب وهناك بقايا متفجرات

2:21 م2022-11-18

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أعلن المدعي العام المسؤول عن التحقيق الأولي الذي تم إجراؤه في السويد اليوم الجمعة، أن التفجيرات التي ضربت خطي أنابيب الغاز “نورد ستريم” 1 و 2 في بحر البلطيق في أيلول، وتم بناؤها لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، جرت في إطار تخريب.
وقال المدعي العام ماتس ليونغكفيست المسؤول عن التحقيق الأولي الذي تم فتحه في تسرب هائل للغاز من خط الأنابيب الذي يربط روسيا بألمانيا، إن “التحليلات التي تم إجراؤها تظهر بقايا متفجرات على عدد من الأجسام الغريبة المكتشفة”، وفقا لما نقلته يورو نيوز.
وأضاف، أن استمرار التحقيق الأولي سيسمح بمعرفة ما إذا كان يمكن ملاحقة أي شخص لارتكابه جريمة.
وفي نهاية أيلول، رصدت أربعة مواقع لتسرب للغاز على خطوط أنابيب الغاز، كلها في المياه الدولية. لكن اثنين منها يقعان في المنطقة الاقتصادية السويدية واثنان في منطقة الدنمارك.
وقال المحققون، إن عمليات التفتيش الأولية تحت الماء عززت الشكوك بشأن حدوث أعمال تخريبية لأن انفجارات سبقت التسرب.

2:21 م2022-11-18
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