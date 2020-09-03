السياحة: إغلاق 46 منشأة وإنذار ومخالفة 787 أخرى

عمان -الغد- قالت وزارة السياحة والآثار إن فرق التفتيش والرقابة التابعة لها وللجهات المعنية الأخرى أغلقت 46 منشأة سياحية بين مطعم وفندق، وحررت مخالفات وإنذارات لـ 787 أخرى، خلال أربعة شهور، وذلك لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أن لجان الكشف على المنشآت السياحية كثفت جولاتها التفتيشية والرقابية خلال الفترة بين 20 نيسان و 31 آب الماضيين؛ حيث جرى القيام بـ 1502 جولة تفتيشية، واتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بإجراءات وشروط المحاذير التي وضعتها الوزارة ، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته، حيث شملت الجولات العاصمة عمان ومحافظات المملكة كافة.

وبينت الوزارة أن لجان الكشف والتفتيش قامت بزيارة 344 منشأة سياحية بين مطعم وفندق مشاركة في برنامج “أردننا جنة” للسياحة الداخلية، للتأكد من التزامها بتدابير الوقاية والسلامة العامة، حيث جرى إغلاق منشأتين منها، وحُررت تنبيهات وإنذارات لـ 127 منشأة لتصويب أوضاعها.

وتشكلت فرق الكشف على المنشآت السياحية من 15 لجنة، ضمت كل واحدة منها ممثلين عن وزارات السياحة والآثار، والصحة، والعمل، والصناعة والتجارة، وأمانة عمان الكبرى، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجمعية المطاعم السياحية، وجمعية الفنادق، والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.