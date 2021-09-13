“السياحة الأردنية في 100 عام” إصدار جديد أ. د . إبراهيم بظاظو

احمد الرواشدة

العقبة – صدر حديثا كتاب جديد بعنوان (السياحة الأردنية في مئة عام) للأستاذ الدكتور إبراهيم بظاظو ضمن إصدارات وزارة الثقافة والخاصة بمئوية المملكة الأردنية الهاشمية.

ويعتبر الأستاذ الدكتور إبراهيم بظاظو عميد كلية السياحة والفندقة في الجامعة الأردنية فرع العقبة هو احد أبرز علماء السياحة حيث صدر له مجموعة قيمة من الكتب تتحدث في جلها عن القطاع السياحي وسبل تطويره كأحد أبرز موارد الدولة الأردنية.

وقال د. بظاظو ارجو الله أن يكون كتابي هذا علما نافعاً في توثيق مسيرة مئوية القطاع السياحي الأردني بما يعود بالخير والفائدة على طلابنا في الجامعات والمدارس وكل من يسعى لمعرفة المسيرة المباركة لمملكتنا الحبيبة في ظل الدولة الهاشمية لتستمر المسيرة.

وللأستاذ الدكتور إبراهيم بظاظو عدة مقالات وابحاث ومشاركات اعلامية حول السياحة نسورة في وسائل اعلام محلية وعربية ودولية إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .