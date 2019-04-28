“السياحة التايلندية” تبرم مذكرة تعاون مع لجنة “إسعاد”

دبي– وقع مكتب هيئة السياحة التايلندية في دبي والشرق الأوسط مذكرة تعاون مع لجنة “إسعاد” التابعة لشرطة دبي، بهدف إطلاق عروض حصرية لأعضاء بطاقة إسعاد، مما يوفر ميزات فريدة تجعل تايلاند واحدة من أفضل الوجهات السياحية بالنسبة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد “إسعاد” برنامج انتماء يقدم عروض وخصومات ومزايا حصرية أطلقته القيادة العامة لشرطة دبي بهدف ترسيخ السعادة لدى موظفيها وتعزيز الولاء المؤسسي وتحسين جودة الحياة عرفاناً على خدمتهم لمؤسساتهم ودوائرهم الحكومية. وبدورها تفخر هيئة السياحة التايلندية أن تكون شريكًا وطرفًا رئيسيًا بهذا البرنامج الهادف إلى تقديم أسمى الخدمات في قطاع السياحة.

لطالما كانت تايلاند الوجهة المفضلة للإجازات بالنسبة للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط لسنوات عديدة. واحتلت دولة الإمارات وسلطنة عمان والكويت المراكز الثالثة الأولى في المنطقة من حيث عدد السياح ممن زاروا تايلاند العام الماضي.

وتعزيزا وربطا للعلاقات الراسخة بين تايلاند وروادها من المنطقة، أُطلقت هذه الشركة لتستهدف شريحة جديدة تضاف إلى قائمتها هي الموظفين العاملين في شرطة دبي، وذلك تقديرا لدورهم وجهودهم الدؤوبة وولائهم الوظيفي.

سيتمكن حاملو بطاقات “إسعاد” من الاستفادة من مجموعة من الحسومات والعروض المميزة في جميع أنحاء تايلاند، تشمل الرحلات الجوية مع الخطوط الجوية الدولية التايلاندية، فضلًا عن الحسومات المتوفرة في بعض من أفضل مراكز التسوق وحسومات أخرى تصل إلى 30 % على مجموعة من الفنادق الفاخرة والأكثر شهرة في تايلاند بما في ذلك فندق 137 بيلاروس بانكوك ومنتجع وسبا موفنبيك أسارا. كما يتمكن الأعضاء أيضا من الاستمتاع بأرقى مراكز السبا المنتشرة في جميع أنحاء تايلاند، بما في ذلك “سبا هوا هين”، وهي حديقة تمثل ملاذا آمنا منعزلا عن العالم.