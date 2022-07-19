السياحة العلاجية.. مطالبات بتكثيف حملات التسويق وتخفيض كلف التشغيل

محمد أبو الغنم

عمان-طالب عاملون في قطاع السياحة العلاجية بضرورة تعزيز حملات الترويج والتسويق للمملكة لزيادة اعداد السياح وإبراز مكانة الأردن المميزة في هذا المجال.

وأكد هؤلاء أن أهم التحديات التي تواجه القطاع تتمثل بالقيود المفروضة على منح تأشيرات دخول المرضى من قبل عدد من الدول ومرافقيهم، وعدم وجود طيران مباشر خاصة بين الأردن وكل من ليبيا والسودان واليمن إلى جانب الارتفاع الكبير للمصاريف التشغيلية للمستشفيات الخاصة.

وكانت الحكومة رفعت معظم القيود المتعلقة بإجراءات جائحة كورونا لتسهيل عمليات استقطاب السياح الى المملكة من بينها الغاء شرط فحص كورونا المسبق وعند الدخول اضافة الى الغاء كافة اشكال الحظر.

وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة د.فوزي الحموري “من ابرز التحديات التي تواجه القطاع وتؤثر سلبا على نشاط السياحة العلاجية في الأردن القيود المفروضة على منح تأشيرات دخول لمرضى عدد من الدول ومرافقيهم واستفادة الدول المنافسة بشكل كبير من فرض هذه القيود.

واضاف الحموري “من التحديات عدم وجود طيران مباشر وبخاصة بين الأردن وكل من ليبيا والسودان واليمن”.

واشار الى ان من بين التحديات الارتفاع الكبير للمصاريف التشغيلية للمستشفيات الخاصة وزيادة اشتراكات الضمان الاجتماعي وزيادة ضريبة الدخل على المستشفيات الخاصة وكذلك زيادة ضريبة المبيعات على المستلزمات والمستهلكات الطبية وارتفاع أسعار الأدوية والغازات الطبية والمديونية العالية للمستشفيات الخاصة على جهات داخلية وخارجية الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية على القطاع ويؤثر سلباً على تطور خدماته وتحديث تجهيزاته، والدور السلبي لبعض وسائل الإعلام وتضخيم بعض الحوادث والأخطاء التي قد تحدث في القطاع الصحي.

وأكد الحموري أن الأردن يشهد تحسناً ملحوظاً في مجال السياحة العلاجية وفي أعداد المرضى الوافدين من العديد من الدول لتلقي العلاج في المستشفيات الخاصة”.

وبين ان هذا التحسن الملحوظ جاء في ظل تحسن الوضع الوبائي في المملكة وإلغاء القيود والإجراءات الصحية التي كانت مفروضة خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

واوضح الحموري أن من اهم الدول التي يأتي منها المرضى الى المملكة لتلقي العلاج هي العراق، فلسطين، المملكة العربية السعودية، ليبيا، اليمن، سورية، السودان ودول الخليج العربية، وغيرها من الدول.

وأشار الحموري الى تحقيق مزيد من الانتعاش للسياحة العلاجية التي تشكل مصدر دخل مهما من العملات الأجنبية وداعما رئيسيا للاقتصاد الوطني، ويجب تسهيل إجراءات دخول المرضى من الجنسيات المقيدة إلى الأردن وفتح خطوط طيران مباشر بين الأردن ودول اخرى مثل ليبيا والسودان والسماح لشركات الطيران الليبية والسودانية بتنظيم رحلات طيران مباشر إلى الأردن وكذلك السماح للملكية الأردنية بتسيير رحلات طيران مباشر من وإلى تلك الدول.

وحسب الحموري، فإن زيادة المخصصات المالية لتسويق السياحة العلاجية في المملكة وزيادة الرقابة على مقدمي الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات وضمان تقديم التسهيلات والمعاملة الجيدة للمرضى الوافدين ومرافقيهم اجراءات تضيف انتعاش للقطاع وتعزز مكانته.

واكد الحموري أن اعداد المرضى غير الاردنيين خلال الثلث الاول من العام الحالي الذين عولجوا في المستشفيات وخارج المستشفيات بلغ حوالي 50 الف مريض ادخل منهم ما يزيد على 12 ألف مريض الى المستشفيات لتلقي العلاج وهو مؤشر ايجابي يؤكد أن السياحة العلاجية في المملكة بدأت تستعيد عافيتها.

وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة د.عبدالرزاق عربيات ان “الهيئة تعمل على تكثيف الترويج والتسويق لجذب اكبر عدد ممكن من السياحة الصحية التي هي مظلة السياحة العلاجية”.

واكد عربيات أنه تم تأسيس وحدة السياحة العلاجية والاستشفائية في الهيئة في ايلول (سبتمبر) من عام 2017.

واضاف ان هذه الوحدة جزء من قسم التسويق في الهيئة وهي معنية بترويج وتسويق المنتج السياحي الصحي الأردني في الدول المستهدفة من خلال حملات تسويقية الكترونية على مواقع التواصل الجتماعي ورشات عمل اضافة الى المعارض المتنقلة و المشاركة في اهم المعارض الدولية المتخصصة بالسياحة الصحية اضافة الى الحملات التسويق المشتركة (Co marketing) واستضافة اصحاب القرار من وزارة الصحة في الدول المستهدفة.

ويذكر ان موازنة وحدة السياحة العلاجية والاستشفائية في هيئة تنشيط السياحية تبلغ 400 الف دينار.

وقال الناطق الاعلامي للجمعية الاردنية لسياحة الوافدة نبيه ريال ان “اعداد السياحة العلاجية متحسنة لكنها دون الطموح ويجب ان تكون الارقام اعلى”.

وطالب ريال الجهات المعنية تخفيض الكلف التشغيلة على القطاع الطبي الخاص حتى يتمكن من تخفيض اسعاره ليفتح باب المنافسة امامه مع الدول المجاورة التي حكوماتها تقدم لها الدعم الكبير لغايات جذب اكبر عدد ممكن من السياحة العلاجية.

واضاف ان التسويق و الترويج للسياحة العلاجية يجب ان يصل الى الكثير من دول العالم لجذب اكبر عدد من السياح.

واشار ريال الى اهمية دور الحكومة في الغاء القيود على الجنسيات المقيدة وفتح الباب امام سياح العلاج والاستجمام ومرافقيهم من مختلف الدول.

وقال عضو جمعية المستشفيات الخاصة د.أحمد الاحمد ان القطاع يحتاج المزيد من الحوافز والتسهيلات على التاشيرات لدخول المرضى الى المملكة وتنشيط القطاع.

وطالب الاحمد هيئة تنشيط السياحة باهمية الترويج والتسويق للمملكة من خلال الزيارات المباشرة للدول وليس الاكتفاء ببث فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا على اهمية تكيف عملها لجذب اكبر عدد من السياح.

واكد ان على هيئة تنشيط السياحة اعطاء حوافز ومزايا لدول والمرضى القادمين الى المملكة من خلال دعم التذاكر او تقديم خصومات لهم.

وقدر الاحمد ان نحو 50 الف مريض راجع المملكة خلال العام الماضي من مختلف الدول.

وحول السياحة العلاجية قال الفايز خلال مقابلته مع “الغد” ان الوزارة تهتم بهذا النوع من السياحة والعمل مشترك بالتعاون مع الناقل الوطني الملكية لنقل سياح العلاج الى المملكة ضمن برنامج مشترك مع الملكية وهي الاكثر في التعامل مع الوزارة بهذا المجال.

ويذكر ان دخل المملكة من السياحية العلاجية يتجاوز حاجز المليار دولار خلال الفترة ما قبل الجائحة.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الى ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحي خلال شهر أيار من عام 2022 بمقدار 261.6 مليون دينار (369.0 مليون دولار) أو ما نسبته 320.0 % على مستواه خلال ذات الشهر من العام الماضي ليصل الى 343.4 مليون دينار (484.3 مليون دولار)، وهي الأعلى لشهر أيار على مدار السنوات الماضية. وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع عدد السياح خلال ذات الشهر بنحو 334.0 ألف سائح ليصل الى 428.8 ألف سائح.

اما خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2022، فقد حقق الدخل السياحي ارتفاعاً بقيمة 878.1 مليون دينار (1,238.6 مليون دولار) أو ما نسبته 269.6% ليصل الى 1,203.9 مليون دينار (1,698.0 مليون دولار) مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2021. وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد السياح بنحو 1,125.6 ألف سائح ليصل الى 1,487.9 ألف سائح.

وكان الدخل السياحي قد ارتفع خلال عام 2021 بنسبة 90 بالمائة نتيجة ارتفاع أعداد السياح ليبلغ ما يقارب 1.9 مليار دينار (2.7 مليار دولار) مقارنة مع عام 2020، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.