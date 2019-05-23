“السياحة” تتبنى مشروع يخدم السياح لطالب من “كينغز أكاديمي”

عمان- وقعت هيئة تنشيط السياحة اتفاقية تعاون مع مشروع Enjoy-jo، فكرة روبرت سعيد، وهو طالب كينغز أكاديمي ، والذي يهدف لتحسين قطاع السياحة عبر توفير خدمات إضافية قيمة للسياح الوافدين إلى الأردن.

ويأتي إطلاق المشروع بهدف إفادة القطاع السياحي والمشاريع التجارية على حد سواء، وذلك من دون أن تتكلف هيئة تنشيط السياحة الأردنية أو وزارة السياحة والآثار أيّ مبالغ إضافية.

وقال مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات إن الأردن يتميز بكونه بلد الشاب النابض الذي يسعى وراء التطور والابتكار، مشيرا إلى أن الشاب روبرت سعيد يتميز بأسلوبه الريادي والإبداعي في التفكير من خلال فكرة مشروع Enjoy-jo الهادفة لتحسين تجربة السياحة في الأردن عبر أدوات عملية معاصرة.

وقال الطالب روبرت سعيد 17 عاما إن فكرة المشروع تكمن بمنح السيّاح باقة تتضمن بطاقة عروض Enjoy-jo وخط بيانات خلوي من إحدى شركات الاتصالات وعروضا مميزة من المشاريع التجارية المحلية والمواقع والجهات القائمة على توفير التجارب السياحية الفريدة من نوعها، إضافة إلى تمكن السياح من تنزيل تطبيق خلوي يسهل عليهم عملية الاستفادة من العروض والخدمات.

ويقدم المشروع الحوافز المادية لدفع السياح لزيارة الأماكن السياحية غير تلك الشهيرة عالمياً والانخراط في التجارب المحلية، إضافة إلى مقدرته على التسويق للأردن وضيافته ومواقعه السياحية ومشاريعه التجارية.

وتبنت هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة والآثار مشروع Enjoy-jo المدعوم من قبل مؤسسة ولي العهد مؤخراً، وسيتم إطلاقه رسمياً في منتصف شهر تموز. (بترا)