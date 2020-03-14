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“السياحة” تدعو العاملين المخالطين للسياح لإجراء فحص “كورونا”..وتعلن عن رقم للطوارىء

منذ 42 دقيقة
شعار وزارة السياحة والآثار-(ارشيفية)

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عمان – دعت وزارة السياحة والآثار، الجمعيات السياحية بالإيعاز لإعضائها العاملين في الميدان ممن خالطوا السياح القادمين من الدول التي ظهر بها حالات مؤكدة بفيروس كورونا، للتوجه إلى مستشفى البشير أو المختبرات المعتمدة التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة، لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة.
وأكدت الوزارة في كتابها الذي حصلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على نسخة منه، ووجهته اليوم السبت، إلى جمعية وكلاء السياحة والسفر، وجمعية إدلاء السياح، وجمعية الفنادق، وجمعية المطاعم، وجمعية النقل السياحي، أن هذه الإجراءات هي إحترازية ووقائية وتشاركية ما بين القطاع العام والخاص.
وعممت الوزارة الأرقام المخصصة للإستفسارات والتساؤلات الخاصة بالشأن السياحي وتداعيات أزمة كورونا العالمية حيث يمكنكم التواصل مع الأرقام التالية:
هاتف: 4603367
فاكس : 4645982 أو 4615230 خلوي و واتساب 0796217700
[email protected]

-(بترا)

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