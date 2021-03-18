السياحة تعمم بالسماح للمطاعم بخدمة التوصيل ليلة الخميس

عمان- عممت وزارة السياحة والآثار على المطاعم التابعة للفنادق والمطاعم السياحية، بالسماح لها باستمرار خدمة توصيل الطعام “الديلفري”، يوم الخميس من كل أسبوع من بعد الساعة 6 مساء وحتى 12 منتصف الليل، وذلك بناء على قرار من الحكومة مؤخرا.

ودعت الوزارة في بيان اليوم الخميس خلال التعميم الذي وجهته لجمعية الفنادق وجمعية المطاعم السياحية، منتسبي الجمعيتين الراغبين بتقديم خدمة توصيل الطعام الى الالتزام التام بالإجراءات والبروتوكولات المقررة لهذه الخدمة، والتقيد بالشروط والإجراءات الوقائية كافة.

بترا