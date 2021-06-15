“السياحة” تكثف جولاتها التفتيشية على منشآت تقدم الأرجيلة

عمان – الغد- كثفت وزارة السياحة والآثار، من خلال فرق التفتيش والرقابة التابعة لها والجهات المعنية الأخرى، جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية، خاصة المنشآت التي تقدم الأرجيلة، بعد أن تم السماح لها، في خطة الفتح التدريجي للقطاعات وضمن خطة الوصول إلى “صيف آمن”، بتقديم الخدمة بالساحات الخارجية.

وبحسب بيان للوزارة، وجه وزير السياحة والآثار نايف الفايز، وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة على المنشآت السياحية، بمضاعفة الجهود وتكثيف الجولات التفتيشية الميدانية للتأكد من مدى التزام المنشآت بتدابير السلامة والوقاية الصحية والبروتوكولات الصادرة عن وزارة العمل فيما يخص إجراءات العمل بالتدابير الوقائية بالمنشآت المصرح لها بتقديم الأرجيلة. وكانت وزارة السياحة والآثار عممت، الأحد الماضي، على الفنادق والمطاعم السياحية، بضرورة تقديم تعهد رسمي بالالتزام بشروط تقديم الأرجيلة، وإجراءات العمل والتدابير الوقائية في صالات الأفراح ومنشآت تنظيم وإقامة الحفلات وقاعات الحفلات داخل المنشآت الفندقية. ودعت الوزارة جمعية الفنادق وجمعية المطاعم السياحية، بالتعميم على منتسبيها من أصحاب المنشآت الذين استكملوا إجراءات ومتطلبات الوزارة، بتعيين ضابط سلامة صحية من أحد موظفي المنشأة لضمان التزام المنشأة وموظفيها بتطبيق كافة البروتوكولات الصادرة بهذا الخصوص، تفاديا لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المنشآت المخالفة.