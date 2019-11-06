“السياحة”: توفير بيئة آمنة للسياح وسلامتهم على رأس أولوياتنا

عمان – أكدت وزارة السياحة والآثار في بيان لها اليوم الأربعاء، أن توفير بيئة آمنة للسياح وخدمتهم وسلامتهم يقع في صلب عملها وعلى رأس أولوياتها، والذي تحقق من خلال تضافر الجهود بين الوزارة والشرطة السياحية والجهات الأمنية وجميع الجهات الرسمية.

وفي ظل الإهتمام الحكومي بالحادثة، تابعت وزارة السياحة والآثار تفاصيل حادثة الاعتداء على عدد من السياح ودليل سياحي في محافظة جرش، حيث قام الأمين العام لوزارة السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين بزيارة المصابين في مستشفى جرش الحكومي والاطمئنان عليهم، ومتابعة حالتهم الصحية. يشار الى ان شخصا اقدم ظهر اليوم الاربعاء في محافظة جرش، بالاعتداء بواسطة سكين على ثلاثة سياح من الجنسية المكسيكية، وسائحة من الجنسية السويسرية ودليل سياحي وسائق حافلة، وضابطا صف من مديرية الامن العام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام: إنه تم إلقاء القبض على المعتدي فورا، والتحقيقات معه مستمرة، مضيفا ان جميع المصابين ما زالوا يتلقون العلاج، وحالتهم جميعا متوسطة، باستثناء احد ضباط الصف وسائحة من جنسية مكسيكية حالتهما بالغة.-(بترا)