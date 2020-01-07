السياحة توقع اتفاقية مع الشركة الأردنية لإحياء التراث

وقعت وزارة السياحة والآثار والشركة الأردنية لإحياء التراث اليوم الثلاثاء، ملحقا لاتفاقية “تقديم أنشطة وفعاليات سياحية” التي وقعت عام 2017، والتي تمثلت في تنفيذ مشاريع تنموية ريادية في مختلف مناطق المملكة الأثرية والسياحية.

ويهدف ملحق الاتفاقية، الذي وقعته وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة ورئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب، بحضور لجنة إدارة المواقع السياحية، إلى تنفيذ مشاريع تنموية ريادية في موقع أم قيس/ جدارا الأثري، والذي يتمثل في ساحة للقوس والنشاب بمعدات مخصصة لممارسة هذه الرياضة، ضمن التشكيلات التراثية والتاريخية التي تعكس الحقبة الزمنية الرومانية.

كما يهدف الملحق الى تنظيم وإدارة تجربة في الأخدود العسكري والنفق المائي ضمن الموقع، وفق أعلى المعايير المهنية التي تضمن سلامة الزائر وتحافظ على سلامة الموقع والتاريخ والتراث، بحيث يشكل هذا المنتج والخدمات نقطة جذب سياحي للأردن والترويج للموقع الأثري واثراء تجربة الزائر وإطالة مدة إقامته، من خلال تنويع المنتج السياحي بشكل مستدام، وعيش التجربة التي تعكس قصة المكان، والمساهمة في خلق فرص عمل في القطاع السياحي لأبناء المجتمع المحلي لتمكينهم والحد من البطالة وإشراكهم في عملية التنمية السياحية.

واشتمل الملحق على قيام الشركة، بالعمل على توفير إجراءات ومتطلبات السلامة العامة، وتوفير معلومات عن النفق المائي للزوار ومخارج الطوارئ في غرفة الاستقبال، من خلال عرض فلم قصير عن متطلبات السلامة العامة قبل المباشرة بالمسار، الى جانب عرض تمرين للدفاع المدني، ووضع اللوحات الإرشادية لمخارج الطوارئ، والتحقق من سلامة مخارج الطوارئ بشكل دوري، وتوفير خوذة رأس لجميع الزوار بمواصفات معتمدة من الدفاع المدني، وتوفير معدات السلامة الأولية مع المرافق للزوار مثل حقيبة إسعافات أولية، وتوفير مصباح يدوي احتياطي مع المرافق للزوار لكل مجموعة.

واشترط الملحق ان يكون المرافق للمجموعات من الأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص في هذا المجال، بالإضافة الى الالتزام بجميع التحذيرات الصادرة عن الجهات الرسمية في المملكة، بما في ذلك تلك الصادرة عن دائرة الارصاد الجوية والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وعدم تسيير أية رحلات في النفق المائي خلال مدة هذه التحذيرات.