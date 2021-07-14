السياحة: رحلات “أردننا جنة” مستمرة خلال العيد

عمان-الغد- أكدت وزارة السياحة والآثار أن برنامج أردننا جنة الذي يطلق رحلات سياحية داخلية مدعومة من الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز 50 % من التكلفة الإجمالية، مستمر في تسيير الرحلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك إذ تبدأ هذه الرحلات ثاني أيام العيد.

ودعت الوزارة في بيان صحفي أمس المواطنين الى الاستفادة من العروض والأسعار التشجيعية التي يوفرها البرنامج، وزيارة الأماكن الأثرية والسياحية في جميع محافظات المملكة.

وأكدت الوزارة حرصها على أن تتناسب تكلفة الرحلات التي تشمل النقل والمبيت في المخيمات والفنادق، ووجبات الطعام، مع موازنة العائلة الأردنية.

وبينت أنه يمكن الاطلاع على الوجهات السياحية المشمولة والخدمات المقدمة وأسعار الرحلات، وعمليات الحجز، من خلال تطبيق أردننا جنة “Jannah.jo” على الهواتف الذكية، لافتة الى أنه جرى تخصيص أرقام للاستفسارات 065008877 – 91040 لاستقبال الملاحظات والاستفسارات، وتهيئة ومعالجة مستوى الخدمات في المرافق لتكون في خدمة المواطن.

وأكدت وزارة السياحة والآثار في بيانها، جاهزية المواقع السياحية والأثرية، لاستقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في قضاء عطلة عيد الأضحى المبارك والاستمتاع بالأجواء السياحية العائلية التي تتميز بها المملكة.

وأوضحت أنها اتخذت جملة من الإجراءات لتجهيز وتهيئة المواقع بالتعاون مع دائرة الآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة، حيث عملت ومن خلال كوادر دائرة الآثار بالتعقيم المستمر للمواقع السياحية الأثرية ومراكز الزوار والمتاحف وغرف بيع التذاكر.

وبينت أنه جرى تزويد المواقع الأثرية والسياحية كافة بمواد التعقيم اللازمة، وتزويدها بنشرات وملصقات توعوية وإرشادية للحماية من فيروس كورونا ومنع انتشاره، وكذلك توزيع الكمامات والقفازات على الموظفين العاملين في مراكز الزوار والمواقع الأثرية وقياس درجات الحرارة لكل العاملين والزوار يوميا.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيجري التأكيد على الزوار بالالتزام التام بكافة الضوابط الاحترازية والوقائية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار ومنها التباعد الاجتماعي للزائرين وارتداء الكمامات.

ولفتت الى أنها عملت على تكثيف جولاتها الميدانية والحملات التفتيشية مع الجهات المعنية، للتأكد من إجراءات الصحة والسلامة العامة المتبعة في المطاعم السياحية والمقاهي والمنشآت الفندقية، بموجب الدليل الارشادي والبروتوكولات الصحية المعتمدة.