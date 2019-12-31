السياحة في 2019.. زيادة الزوار وارتفاع الدخل

محمد أبو الغنم

عمان- أجمع خبراء ومعنيون في القطاع السياحي على نمو القطاع السياحي بشكل ملفت خلال العام 2019.

واكد هؤلاء على ضرورة استمرار تحفيز ودعم القطاع السياحي ليحقق المزيد من النمو خلال العام الأعوام المقبلة، مطالبين الحكومة بالوقوف أمام التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع السياحي وضرورة حلها.

وأظهرت أرقام القطاع السياحي ارتفاعا واضحا وتحسنا في اعداد سياح المملكة حيث ناهز عدد زوار المملكة 5 ملايين زائر خلال العام 2019.

وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح، إن القطاع السياحي شهد نموا حقيقيا على أرض الواقع خلال العام الماضي. مؤكدا على أهمية القطاع في تنمية وتنشيط الاقتصاد الوطني.

ويسهم القطاع السياحي بما نسبته 14 % في الناتج المحلي الإجمالي.

واضاف سميح أن “هناك تحديات تربك القطاع السياحي وتحد من تطوره خاصة مشكلة النقل السياحي، التي يعاني منها منذ سنوات وحتى اليوم، والتي ما تزال المشكلة قائمة، بالإضافة إلى سوء المرافق الصحية الموجودة في الكثير من المواقع السياحية والأثرية، ونقص الغرف الفندقية خاصة في البترا، ونقص أعداد الأدلاء السياحيين”.

وطالب سميح وزارة السياحة والآثار بتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للسياحي لتقديم منتج مميز.

من جهته، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب د. خالد البكار، إن القطاع السياحي يسجل تحسنا ملحوظا منذ بداية العام 2019.

وطالب البكار الحكومة زيادة العمل على التسويق للمملكة لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار، ما سيزيد الدخل السياحي الذي سينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

واضاف أن على الحكومة الإسراع في إنجاز المشاريع السياحية والترويج لها، بالإضافة إلى استغلال المواقع السياحية والأثرية الموجودة في مختلف أنحاء المملكة.

واشار إلى التحديات التي يشهدها القطاع السياحي وضرورة حلها خاصة المرافق الصحية والبنية التحتية التي تعاني من التردي منذ سنوات.

وأكدت عضو لجنة السياحة في مجلس النواب النائبة انتصار حجازي، ان المؤشرات السياحية منذ بداية العام ايجابية.مؤكدة شرورة استغلال الثروة السياحية الموجودة في المملكة وتحسين الخدمات في كافة المواقع السياحية والأثرية وتطويرها.

وارتفعت عائدات المملكة من الدخل السياحي بنسبة 9 % حتى نهاية أيلول (سبتمبر) 2019 لتصل 4.4 مليار دولار.

وزادت عائدات المملكة من الدخل السياحي بسبب زيادة عدد السياح الكلي بنسبة 7 % بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2018 ليبلغ 4 ملايين و107 آلاف سائح تقريبا.

يذكر أن الدخل السياحي للمملكة ارتفع خلال العام 2018 إلى خمسة مليارات دولار، مقارنة بالعام الذي سبقه الذي سجل نحو 4.6 مليار دولار.