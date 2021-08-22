السياحة: مخالفة وإنذار 27 منشأة

عمان – الغد – حررت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار، والجهات المعنية الأخرى، خلال النصف الأول من شهر آب الحالي، إنذارات ومخالفات لـ 27 منشأة سياحية بين مطعم وفندق، لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.

واوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، ان لجان الكشف نفذت 652 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية في جميع محافظات المملكة، وقامت بتنبيه 68 منشأة، مبينة وجود 505 منشأة سياحية أخرى ملتزمة بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين داخلها بأوامر الدفاع التي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات، وتقديم خدمة الأرجيلة بالساحات الخارجية، بالإضافة الى البروتوكولات الصادرة عن وزارة العمل فيما يخص إجراءات العمل بالتدابير الوقائية بالمنشآت المصرح لها بتقديم الأرجيلة.

واشارت الى أن لجان الكشف كثفت جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية خاصة المنشآت التي تقدم الأرجيلة، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته، والبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة العمل.