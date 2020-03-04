السياحة والسفر: إعادة رسوم المعتمرين مسألة وقت

عمان – الغد- قال رئيس اللجنة الدينية في جمعية وكلاء السياحة والسفر، فيصل مرزي، إن إعادة رسوم المعتمرين الذين جرى إرجاعهم وإلغاء دخولهم بسبب اجراءات الحكومة السعودية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، هي مسألة وقت.

وبين مرزي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن إعادة الرسوم لمستحقيها تحتاج لبعض الإجراءات الإدارية والمالية لدى الجانب السعودي.

وأكد أن الجمعية تتواصل بشكل مستمر مع الجانب السعودي الذي أبدى تعاونه الكبير بخصوص إعادة أموال المعتمرين الأردنيين، موضحا أن رسوم التأشيرة تذهب لعدة جهات معنية مختلفة في السعودية وتحتاج إلى وقت لإعادتها.

ونوهت الجمعية إلى أنه في حال تطبيق وتفعيل نظام إعادة الرسوم ستقوم الجمعية بإبلاغ المواطنين بمراجعة المكاتب.