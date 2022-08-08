السياحة: 2.5 مليون زائر للأردن خلال سبعة شهور

ارتفع إجمالي أعداد السياح القادمين إلى المملكة خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي، بنسبة 220.4 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، ليتجاوز 2.5 مليون زائر، متجاوزاً بذلك الأرقام المتوقعة لعدد الزوار في الاستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2021- 2025 ، الذي كان يقدر بـ 1.88 مليون زائر.

وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، سجلت أرقام سياح المبيت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 206.7 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، كما حقق سياح المبيت لمجموعة الدول الأوروبية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 بما نسبته 526.4 بالمئة عن نفس الفترة لعام 2021.

وأرتفعت أعداد سياح المبيت من مجموعة دول الخليج العربي خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي لتشكل ما نسبته 404.8 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، وكذلك ارتفعت أعداد السياح من مجموعة الدول الأميركية بنسبة 307.3 بالمئة.

وشهد شهر تموز الماضي نمواً في عدد الزوار الدوليين “السياح”، حيث حقق ارتفاعاً بنسبة 125.1 بالمئة، ليصل الى 587.257 سائح.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع الدخل السياحي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 242.7 بالمئة، ليصل إلى 2.196 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.