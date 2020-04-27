“السياحة”: 334 مطعما ومحل حلويات مصرح لها بتقديم خدمة التوصيل

تمديد خدمة التوصيل الى المنازل لغاية الساعة السابعة اعتبارًا من اليوم الاثنين

عمان- الغد- أعلنت وزارة السياحة والآثار أن عدد المطاعم ومحال الحلويات التي استكملت الإجراءات المطلوبة وتم التصريح لها بتقديم خدمة التوصيل والاستلام، مع الالتزام التام بدليل إجراءات الصحة والسلامة، بلغ اليوم الاثنين ٣٣٤ مطعما ومحل حلويات في جميع محافظات المملكة.

كما أعلنت الوزارة تمديد خدمة التوصيل الى المنازل لغاية الساعة السابعة اعتبارًا من اليوم الاثنين، بعدما كانت تنتهي عند السادسة مساء، وذلك لتمكين المطاعم ومحال الحلويات من تقديم خدماتها بشكل أكبر للمواطنين والزبائن خلال شهر رمضان المبارك.