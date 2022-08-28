السياسة والإستراتيجية

يديعوت أحرونوت

بقلم: ميخائيل ميلشتاين

الازمة السياسية التي تهز إسرائيل منذ نحو أربع سنوات تجعل من الصعب بلورة استراتيجية وتطوير نظرة معمقة إلى الحاضر وإلى خطط المستقبل. فالعاصفة الشديدة حول الاتفاق النووي مع إيران ترفع إلى الذروة الضرر الذي احدثته السنوات الأربع وفي مركزه الخلط العميق بين الخطاب السياسي وذاك الإستراتيجية.

يكاد لا يكون هناك حدث يحلل اليوم بشكل حيادي: ابتداء من المواجهة في غزة، عبر التوتر مع لبنان وحتى تطوير العلاقات مع دول المنطقة. كل هذا يعد نجاحا او فشلا لمحفل سياسي معين، ودليل على اهليته للقيادة

في ضوء الاقتراب من الاتفاق يقف الجمهور الإسرائيلي أمام صورة غامضة، مليئة بالشعارات، تختلط فيها مصالح سياسية واعتبارات مهنية. النقاش في مسألة ما العمل في ضوء التحدي المركب يحل محله تبادل للاتهامات بين السياسيين – بل وأيضا بين المهنيين – الذين يتحدثون فيما بينهم عن الماضي.

خلافات الرأي في المحافل المهنية التي يفترض بها أن تبقى في الغرف المغلقة تنكشف أمام ناظر الجميع والمواقف الموضوعية زعما تصنف على الفور وفقا لجدول تأييد نتنياهو أو المعارضة له. لكل هذا يرافق ميل لان نضع انفسنا في مركز العالم وان نشرح سلوكه كنتيجة لافعالنا: ابتداء من تعظيم وزننا في الخروج من الاتفاق النووي، وانتهاء بالتفسيرات على مدى الانصات الأميركي لحجج إسرائيل.

بينما تعيش إسرائيل حالة من انعدام الاستقرار الداخلي غير المسبوق فانها تعلق في احد التحديات الاستراتيجية الأكثر حدة في السنوات الأخيرة. ما هو مطلوب من السياسيين – ولكن أيضا من المحافل المهنية – هو تقليص الخطاب العلني الذي يتسبب منذ الان بمشاكل عسيرة، وعلى رأسها خلق صورة سلبية من الداخل ومن الخارج في ضوء انعدام التنسيق الداخلي وعملية اتخاذ قرارات مشوشة، الى جانب توتر مع الولايات المتحدة.

بالمقابل نوصي بالامتناع عن “هجمة تهدئة” مثل الحجة الغامضة حول حفظ التهديد العسكري حتى في ضوء الاتفاق والنجاح في التأثير على وتيرة ومضامين الاتفاق المتحقق. فالخطاب العلني اكثر مما ينبغي يستهدف ظاهرا أن يشهد على الشفافية وعلى اشراك الجمهور في النقاش الاستراتيجي، لكنه عمليا يؤدي إلى نتيجة معاكسة.في الوقت الحالي من الحيوي الحفاظ على المصلحة العليا المتمثلة باستقرار العلاقات مع الإدارة الأميركية، رغم سيرها نحو الاتفاق ورغم الفجوات العميقة بين الطرفين. فهذا ذخر وجودي له أهمية حتى عندما يوقع اتفاق مع ايران: ابتداء من الاستعداد لازمة محتملة في مسألة النووي؛ عبر استمرار الجهد المنسق ضد المحاولة الإيرانية لضعضعة المنطقة؛ وانتاء بمنح حرية عمل ضد المشروع النووي.

إن موضوع الاتفاق النووي سيقوم على أساس انه إحدى المسائل الأساسية في خطاب الانتخابات. التعادل والتوجه الى حملة انتخابات أخرى معناه تشديد الضرر الاستراتيجي والصعوبة في بلورة سياسة مرتبة في ضوء التحديات التي تقف أمامها إسرائيل وبخاصة التحدي الإيراني، لكن أيضا الفلسطيني. في 1967 – في ضوء إحساس التهديد الوجودي، ارتبط خصوم سياسيون معا في حكومة وحدة، وهو سيناريو لا يمكن حتى تخيله في الوقت الحالي. ومع ذلك، من غير المبالغ فيه ان نطالب السياسيين – الذين بأنفسهم يعرفون التحدي الحالي كوجودي – خطاب علني ومناكفات متبادلة اقل وتنسيق داخلي اكثر يتجاوز المعسكرات.