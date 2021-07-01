“السياسة والمجتمع” يستكمل أعمال مؤتمر “الإسلام السياسي بعد عقد من الربيع العربي”

عمان- الغد- أعلن معهد السياسة والمجتمع للدراسات والأبحاث في عمان استكمال أعمال المؤتمر الإقليمي السنوي، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية، في عمان، مساء اليوم الخميس، بعنوان “الإسلام السياسي بعد عقد من الربيع العربي”، بمشاركة نخبة كبيرة من الباحثين العرب، من ثمانية دول عربية.

يتناول المؤتمر، وفق مدير الإعلام والاتصال بالمعهد أحمد القضاة، العديد من المحاور المتعلقة برصد التجربة الإسلامية وتحولاتها خلال العقد الماضي، سواء تجربة الإسلاميين في الحكم، أو المعارضة والحروب الداخلية، وما آلت إليه المغامرة السلفية في الجانب السياسي، ثم اختبار موقف الإسلاميين من المرأة خلال العقد الماضي، والسياسات الخارجية للحركات الإسلامية وتحالفاتها الدولية والإقليمية وجدلية الأيديولوجي والبراغماتي في مواقفها السياسية.

وبخصوص الجلسة الثانية من المؤتمر التي تعقد اليوم أشار القضاة، أنّها تتناول تجربة الإسلاميين في المعارضة ، من خلال عدد من المحاور الرئيسية:

أولا- كيف تعامل الاسلاميون في المعارضة السياسية مع تجربة الحظر والمصادرة والمنع؟

كيف تحولت المناظرات داخل الحركات الإسلامية؟

وما هي أسباب ونتائج الخلافات الداخلية ؟ الاردن مثالاً

ثانياً- على صعيد المجتمعات التي تعاني من أزمات داخلية، كيف تعامل الإسلاميون مع مفاهيم السلم الاجتماعي والموضوعات الطائفية وقضية العنف؟ كما هي الحال في سورية ولبنان.

أمّا عن الأوراق البحثية المقدمة في هذه الجلسة فستدرس وتحلل الحالات الثلاثة: الإخوان المسلمون في الأردن والربيع العربي، وسيقدمها الباحث إبراهيم غرايبة ، والثورة والحرب: الإسلاميون في موقع المعارضة الداخلية في سوريا ويقدمها د. عبدالرحمن الحاج ، والجماعة الإسلامية في لبنان: تحولات حركة إسلامية في سياق معارض ويطرحها د.شفيق شقير، وسيدير الجلسة د. محمد أبو رمان مدير معهد السياسة والمجتمع والباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية.

إلى ذلك كانت الورقة المرجعية للمؤتمر أشارت إلى أنّ أحد أهم الأهداف العلمية له يتمثل في إعادة التفكير في الأسئلة المطروحة في حقل الحركات الإسلامية ” يقوم هذا المشروع البحثي على دراسة وتحليل التحولات في واقع الحركات الإسلامية وخطاباتها وإعادة النظر في الأسئلة المطروحة والمناظرات الجديدة في أوساط الإسلاميين وحولهم من قبل الخبراء والباحثين. فلم يعدّ السؤال المهمّ متعلّق فقط بعلاقات الإسلاميين بالسلطة أو النقاشات السابقة على الربيع العربي فيما إذا كان الإسلاميون يقبلون الديمقراطية أم لا؟ وهكذا، لأنّ عشرة أعوام من الربيع العربي كانت كفيلة بإعادة صياغة الأسئلة وبنقل المناظرات والنقاشات إلى مساحات مختلفة عن تلك التي كانت عشية أحداث الربيع. إذاً من المهم هنا أن نطرح الأسئلة الصحيحة عن التجارب الإسلامية المتنوعة والمتعددة، من خلال رصد ما حدث في العديد من الدول والمجتمعات، ومآلات الإسلاميين في اللعبة السياسية، والتحديات التي تواجههم في كل حالة من الحالات المختلفة والمتنوعة”.

وأشار القضاة أنّ المؤتمر سيعقد من خلال تقنية الزووم، عبر جلسات علمية متفرقة على مدار الأشهر القادمة، وستكون هنالك “جماعة علمية” من الباحثين والخبراء، تشارك في أعمال المؤتمر كافة وتناقش الأوراق المقدمة، وتقدم ملاحظاتها ليصدر كتاب في نهاية المؤتمر يحتوي الأوراق والمناقشات والأعمال كافة وأن جلسات المؤتمر ستكون متاحة للمهتمين والمتابعين عبر صفحة الفيس بوك الخاصة بمعهد السياسة والمجتمع.