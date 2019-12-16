آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

السيرة الذاتية للواء الركن الحواتمة

منذ ساعتين
الركن اللواء الحواتمة
الركن اللواء الحواتمة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد– صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين عطوفة اللواء الركن حسين محمد سالم الحواتمة، مديرا للأمن العام، اعتبارا من تاريخ 16 – 12 – 2019.

السيرة الذاتية للواء الركن حسين الحواتمة

التحق بالكلية العسكرية الملكية كتلميذ عسكري في عام 1983، ورُفع لرتبة ملام ثاني في عام 1985 وتدرج في المواقع الوظيفية التالية:
1- قائد سرية مظليين في كتيبة المظلييــن/81
2- قائد الكتيبة الخاصـة /101
3- ضابط ارتباط في القيادة المركزيــة/ الولايات المتحدة
4- مساعد الملحق العسكري/الباكستان
5- موجه استراتيجية وقوات برية في كلية الدفاع الوطني الملكية
6- قائد لواء الأمير حسين بن عبد الله الثاني الصاعقة/28 الملكي
7- رئيس المنظمة العالمية لقوات الشرطة والــدرك (FIEP)
8- المدير العام لقوات الـدرك منذ العام 2015

أهم الدورات الحاصل عليها:
• الاستخبارات العسكرية
• الحرب الالكترونية
• القيادة والأركان/الأردن
• ماجستير الإدارة والعلوم العسكرية/ الأردن
• مدربي القوات الخاصة/ الولايات المتحدة
• أمن المنشآت/ سويسرا
• ماجستير التخطيط الاستراتيجي والأمن العالمي/ جامعة الدفاع الوطني (NDU) في الولايات المتحدة
• الحرب العليا / جامعة الدفاع الوطني/ تايوان
• كبار القادة والسفراء/ إيطاليا

الوسوم

مقالات ذات صلة

الشامل

إعلان نتائج الشامل في 26 الشهر الحالي

منذ 55 ثانية

مذكرة تفاهم بين الأردن وأميركا في مجال حماية التراث الحضاري والممتلكات الأثرية

منذ 24 دقيقة

الحكومة تقر الأسباب الموجبة لمشروع نظام الخدمة المدنية

منذ ساعتين
رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي

الزعبي: نتائج امتحان الشامل للدورة الشتوية الخميس 26/12

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock