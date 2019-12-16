السيرة الذاتية للواء الركن الحواتمة

عمان-الغد– صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين عطوفة اللواء الركن حسين محمد سالم الحواتمة، مديرا للأمن العام، اعتبارا من تاريخ 16 – 12 – 2019.

السيرة الذاتية للواء الركن حسين الحواتمة

التحق بالكلية العسكرية الملكية كتلميذ عسكري في عام 1983، ورُفع لرتبة ملام ثاني في عام 1985 وتدرج في المواقع الوظيفية التالية:

1- قائد سرية مظليين في كتيبة المظلييــن/81

2- قائد الكتيبة الخاصـة /101

3- ضابط ارتباط في القيادة المركزيــة/ الولايات المتحدة

4- مساعد الملحق العسكري/الباكستان

5- موجه استراتيجية وقوات برية في كلية الدفاع الوطني الملكية

6- قائد لواء الأمير حسين بن عبد الله الثاني الصاعقة/28 الملكي

7- رئيس المنظمة العالمية لقوات الشرطة والــدرك (FIEP)

8- المدير العام لقوات الـدرك منذ العام 2015

أهم الدورات الحاصل عليها:

• الاستخبارات العسكرية

• الحرب الالكترونية

• القيادة والأركان/الأردن

• ماجستير الإدارة والعلوم العسكرية/ الأردن

• مدربي القوات الخاصة/ الولايات المتحدة

• أمن المنشآت/ سويسرا

• ماجستير التخطيط الاستراتيجي والأمن العالمي/ جامعة الدفاع الوطني (NDU) في الولايات المتحدة

• الحرب العليا / جامعة الدفاع الوطني/ تايوان

• كبار القادة والسفراء/ إيطاليا