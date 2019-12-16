السيرة الذاتية للواء الركن الحواتمة

عمان-الغد– صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين عطوفة اللواء الركن حسين محمد سالم الحواتمة، مديرا للأمن العام، اعتبارا من تاريخ 16 – 12 – 2019.
السيرة الذاتية للواء الركن حسين الحواتمة
التحق بالكلية العسكرية الملكية كتلميذ عسكري في عام 1983، ورُفع لرتبة ملام ثاني في عام 1985 وتدرج في المواقع الوظيفية التالية:
1- قائد سرية مظليين في كتيبة المظلييــن/81
2- قائد الكتيبة الخاصـة /101
3- ضابط ارتباط في القيادة المركزيــة/ الولايات المتحدة
4- مساعد الملحق العسكري/الباكستان
5- موجه استراتيجية وقوات برية في كلية الدفاع الوطني الملكية
6- قائد لواء الأمير حسين بن عبد الله الثاني الصاعقة/28 الملكي
7- رئيس المنظمة العالمية لقوات الشرطة والــدرك (FIEP)
8- المدير العام لقوات الـدرك منذ العام 2015
أهم الدورات الحاصل عليها:
• الاستخبارات العسكرية
• الحرب الالكترونية
• القيادة والأركان/الأردن
• ماجستير الإدارة والعلوم العسكرية/ الأردن
• مدربي القوات الخاصة/ الولايات المتحدة
• أمن المنشآت/ سويسرا
• ماجستير التخطيط الاستراتيجي والأمن العالمي/ جامعة الدفاع الوطني (NDU) في الولايات المتحدة
• الحرب العليا / جامعة الدفاع الوطني/ تايوان
• كبار القادة والسفراء/ إيطاليا