السيرة الذاتية لمستشار الملك لشؤون العشائر عاطف الحجايا

عمان -الغد- صدرت الإرادة الملكية السامية مساء السبت، بتعيين اللواء المتقاعد الدكتور عاطف عودة الحجايا مستشاراً لجلالة الملك لشؤون العشائر برتبة وراتب وزير اعتباراً من تاريخ 5/12/2020؛ وذلك خلفا لسعد هايل السرور، وتاليا السيرة الذاتية:

الاسم: عاطف عودة غيث بن هداية الحجايا

تاريخ الميلاد: 1964

تاريخ التجنيد: 20/10/1982

مدة الخدمة: 33سنة في الأمن العام وقوات الدرك

الشهادات التي حصل عليها:

1-شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية عام 1982

2-درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية من جامعة مؤتة في الاردن عام 2001

3-درجة الماجستير في الدراسات الامنية من جامعة مؤتة في الاردن عام 2005

4-درجة زميل كلية الدفاع الوطني في الاستراتيجية القومية من اكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر عام 2011

5-درجة الدكتوراة في ادارة الاعمال من معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي/جامعة ام درمان الإسلامية في السودان عام 2014

شغر المواقع التالية:

1-قائد سرية، مساعد قائد مجموعة، قائد مجموعة في لواء الأمن العام من 1984 الى 2001.

2-مدير أركان بالوكالة في لواء الملك حسين من 2004 الى 9/2/2005.

3-مدير أركان في لواء الملك عبدلله

4-رئيس شعبة العمليات والتدريب في قوات الأمن الخاصة الى 2/8/2005

5-ملحق بإدارة العمليات/قوات حفظ السلام/ساحل العاج في 2006

6-إجازة نهاية مهمة في قوات الأمن الخاصة

7-مدير أركان في لواء الأمير حسين

8-دورة دفاع وطني/مصر في القائمة المؤقتة 2011

الدورات التي حصل عليها:

1-دورة مرشحين/كلية عسكرية في 1982

2-دورة الصاعقة في1984

3-دورة المظليين في 1984

4-دورة حفظ النظام في 1985

5-دورة القتال في المناطق المبنية في 1986

6-دورة الكتابات العسكرية في 1987

7-دورة العلاقات العامة في 1987

8-دورة المشاة للضباط في 1988

9-دورة الدروع التأسيسية في 1988

10- دورة مكافحة المخدرات في 1991

11-دورة الدروع التقدمية في 1993

12-دورة الكمبيوتر في 1992

13-دورة حفظ النظام/فرنسا في 1993

14-دورة السير التأسيسية في 1994

15-دورة التحقيق والبحث الجنائي في 1995

16-دورة الأمن التقدمية في 1996

17-دورة التحقيق في جرائم المتفجرات/امريكا في 1999

18-دورة الحاسوب الخاصة بدورة القيادة والأركان في 2000

19-دورة القيادة والأركان في 2000

20-دورة حماية المنشآت الهامة/فرنسا في 2002

21-دورة إدارة الأزمات في 1988

22-دورة القيادة العليا/برنامج الماجستير في2004

23-دورة الدفاع الوطني/مصر في 2011

الشارات والأوسمة التي حصل عليها:

-شارة الوفاق والإتفاق في 1988

-وسام الإستحقاق درجة رابعة في 1988

-وسام الإستقلال درجة رابعة في 1991

-شارة الكفاءة الادارية في 1995

-وسام تقدير الخدمة الطويلة المخلصة في 2001

-شارة الكفاءة التدريبية في2004

-وسام الكوكب درجة ثالثة في 2005

-شارة الكفاءة الادراية والفنية في 2009

-شارة الدرك الممتاز للضباط في 2009

-وسام النهضة درجة ثانية في 2010

-شارة الكفاءة الميدانية في 2013

-وسام الإستحقاق العسكري درجة ثانية في 2014.