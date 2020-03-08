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“السيري آ” لا يستبعد إيقاف النشاط حال وجود إصابات بين اللاعبين

منذ ساعة واحدة

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روما – أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جابرييل جرافينا، السبت أنه إذا اكتشفت حالات عدوى بفيروس كورونا الجديد بين اللاعبين فلن نستبعد حينها إيقاف “السيري آ” بشكل تام.

وقال جرافينا خلال مقابلة مع قناة (راي) التليفزيونية: “يجب أن نكون واقعيين، خطر تواجد حالات عدوى بين اللاعبين موجود وسنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية اللاعبين، في محاولة لفهم تأثير هذه الاحتياطات على النشاط الرياضي”.

وأضاف رئيس الاتحاد الإيطالي: “لا يمكننا استبعاد أو وضع فرضيات لا يمكن التنبؤ بها”، وفي الوقت الحالي، بعد تأجيل أربعة مباريات بالجولة الـ25 من “السيري آ” وستة أخرى من الجولة الـ26 ، قرر اتحاد كرة القدم ورابطة الدوري الإيطالي خوض مباريات البطولة بدون جمهور حتى الثالث من أبريل/نيسان المقبل. (إفي)

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