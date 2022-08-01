السير: تغيير المسرب والتجاوز الخاطئ أبرز أسباب الحوادث بالمملكة

استعرض التقرير المروري، اليوم الإثنين، أبرز جهود الإدارات المرورية المستمرة على مدار الساعة والمتمثلة بالكشف المبكر على كافة الطرق الداخلية والخارجية حفاظا على كامل الطاقة الاستيعابية للطرق وتأمين الوصول الآمن للجميع.

وبين التقرير المروري أبرز الحوادث والمعيقات المرورية كانت بتغيير المسرب بشكل خاطئ حيث سبب ذلك إعاقة لحركة المرور ولمسرب ونصف على طلوع صافوط بعد حادث تدهور لقاطرة ومقطورة، مؤكدين ضرورة الابتعاد عن التصرفات الخاطئة المتسببة للحوادث والإصابات على الطرق الخارجية، وفق إذاعة الأمن العام.

وبين مندوب إدارة السير، أن تغيير المسرب والتجاوز بالشكل الخاطئ يعتبر السبب الرئيسي لعدد كبير من الحوادث، مشيراً ألى أن مخالفتها من 50 الى 100 دينار وبحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر

ودعت الإدارات المرورية، المواطنين بضرورة تفقد مركباتهم، وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ 911، أو التوقف عند أقرب محطة أمنية و أخذ قسط من الراحة بحال شعورهم بالتعب والإرهاق في ضل ارتفاع درجات الحرارة.-(هلا اخبار)