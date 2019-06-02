“السير” تقيم مأدبة إفطار تكريما لعائلات الشهداء والمتوفين من مرتباتها

عمان-الغد- انطلاقا من مبادرة الجسد الواحد التي أطلقها مدير الأمن العام، رعى العقيد الركن باسم الخرابشة مدير إدارة السير بالإنابة حفل الإفطار الذي أقامته إدارة السير اليوم تكريما لأبناء وعائلات المتوفين والشهداء من مرتبات الإدارة.

حيث رحب العقيد الخرابشة بضيوف إدارة السير وأشاد بالتضحيات التي قدمها شهداء الأمن العام من نشامى السير، مؤكدا على مدى اعتزاز الإدارة وتقديرها لجهودهم وتضحياتهم المخلصة التي بذلوها، وأن ذكراهم ستبقى خالدة في قلوبنا جميعا، مؤكدا حرص الإدارة على التواصل الدائم معهم ومع كافة شرائح المجتمع وفعالياته، كما وان هذا الإفطار هو بمثابة رسالة ود وتخليد لأرواحهم العطرة التي قدمت في سبيل خدمة الوطن والواجب.

و قد جاء هذا التكريم ترجمة لمبادرة الجسد الواحد والمنبثقة من أردن النخوة، حيث تحرص مديرية الأمن العام على التواصل مع كافة أبنائها ومنتسبيها وتحديدا ذوي عائلات الشهداء العسكريين والأيتام من ابناء المتوفين من مرتباتها وذلك تكريماً و ووفاءً، لما لهم دوما من مكانة واحترام وتقدير بين صفوف منتسبي هذا الجهاز ومن شرائح المجتمع كافة.

وحضر المأدبة التي أقيمت اليوم في إدارة السير، عدد من ضباط وافراد الادارة حيث شاركوا افطارهم الرمضاني مع ذوي الشهداء وأبناء المتوفين من مرتباتها وسط أجواء من المودة والأخوة

كما جرى بعد الافطار توزيع مجموعة من الهدايا على الاطفال من ابناء الشهداء والأيتام، وبدورهم ثمن الحضور هذه اللفتة الكريمة من إدارة السير وأكدوا على أهمية التواصل معهم، ومع ابناء الشهداء والأيتام لما له من أثر كبير في نفوسهم، بحيث يزرع لديهم الشعور بالفخر بأهمية البذل والعطاء لرفعة الوطن.