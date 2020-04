“السير” دالغليش يشكر محبيه بعد خروجه من المستشفى

لندن – توجه “السير” الاسكتلندي كيني دالغليش أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بالشكر الى محبيه في رسالة نشرت الأحد، بعد ساعات على خروجه من المستشفى الذي أدخل إليه وثبتت فيه إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال دالغليش في الرسالة التي نشرت على الموقع الالكتروني لليفربول “شكرا لكم جميعا على تمنياتكم على مدى الأيام القليلة الماضية”.

وأضاف “أنا مسرور لأنني عدت الى منزلي مع عائلتي بعدما تلقيت عناية مذهلة من الخدمة الصحية الوطنية (“أن ايتش أس”)، والتي نقدر دورها اليوم أكثر من أي وقت مضى”، داعيا الناس الى التزام البقاء في منازلهم في الفترة الراهنة، لدعم جهود مكافحة وباء “كوفيد-19” الذي تسبب حتى صباح الأحد بنحو 10 آلاف وفاة معلنة في المملكة المتحدة.

