“السير” دالغليش يشكر محبيه بعد خروجه من المستشفى

لندن – توجه “السير” الاسكتلندي كيني دالغليش أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بالشكر الى محبيه في رسالة نشرت الأحد، بعد ساعات على خروجه من المستشفى الذي أدخل إليه وثبتت فيه إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال دالغليش في الرسالة التي نشرت على الموقع الالكتروني لليفربول “شكرا لكم جميعا على تمنياتكم على مدى الأيام القليلة الماضية”.

وأضاف “أنا مسرور لأنني عدت الى منزلي مع عائلتي بعدما تلقيت عناية مذهلة من الخدمة الصحية الوطنية (“أن ايتش أس”)، والتي نقدر دورها اليوم أكثر من أي وقت مضى”، داعيا الناس الى التزام البقاء في منازلهم في الفترة الراهنة، لدعم جهود مكافحة وباء “كوفيد-19” الذي تسبب حتى صباح الأحد بنحو 10 آلاف وفاة معلنة في المملكة المتحدة.

Sir Kenny Dalglish has issued the following update to supporters. https://t.co/faNQgf18J4 — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 12, 2020

وكان ليفربول قد أعلن الجمعة ان دالغليش (69 عاما) خضع بعد إدخاله المستشفى الأربعاء، الى فحص لفيروس كورونا جاءت نتيجته إيجابية، مؤكدا في الوقت عينه انه لا يعاني من أي عوارض.

ويعد دالغليش من أبرز الأسماء في تاريخ النادي الإنكليزي الشمالي، وأطلق اسمه على أحد مدرجات ملعبه الشهير أنفيلد.

بدأ مسيرته مع نادي سلتيك الإسكتلندي حيث توج بلقب الدوري المحلي أربع مرات، قبل الانضمام الى ليفربول في العام 1977.

وعرف دالغليش مسيرة مبهرة مع النادي الأحمر امتدت 13 عاما في عصره الذهبي سجل خلالها 172 هدفا في 515 مباراة، وأمضى الأعوام الأخيرة منها كلاعب ومدرب (1985-1991)، قبل ان يتولى الإدارة الفنية لفترة وجيزة بين 2011 و2012.

وأحرز دالغليش خلال مسيرته مع ليفربول سلسلة ألقاب أبرزها الدوري الإنكليزي ثماني مرات (ثلاث منها كلاعب ومدرب)، وكأس الاتحاد ثلاث مرات، ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات (1978 و1981 و1984).

-(أ ف ب)