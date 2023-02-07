السير: شوارع العاصمة سالكة.. وتعطل بعض المركبات

أكدت إدارة السير المركزية تعطل أكثر من 10 مركبات خلال الفترة الصباحية في شوارع العاصمة.

وقال ضابط غرفة عمليات إدارة السير الرائد عبدالمجيد زيدان خلال مداخلته على راديو هلا، إنه لغاية الآن يوجد بعض المركبات المعطلة التي يتم يتم التعامل معها من قبل رقباء السير في الميدان.

ودعا زيدان السائقين إلى تفقد مركباتهم ، للتأكد مدى جاهزيتها في ظل الظروف الجوية الحالية.

وأضاف أن شوارع العاصمة سالكة، وقد تم فتح الطرق التي شهدت تراكمات للثلوج، مشيرا إلى أن الحركة المرورية منذ ساعات الصباح لم تشهد كثافة مرورية من قبل السائقين.-(هلا أخبار)