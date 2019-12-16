السيسي: “شبكات التواصل” تستخدمها “التنظيمات الإرهابية” للترويج لأفكارها “المتطرفة”

شرم الشيخ – الغد-أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن شبكات التواصل الاجتماعي، تستخدمها “التنظيمات الإرهابية” في العالم، للترويج لأفكارها “المتطرفة” وتجنيد الشباب، بهدف زعزعة أمن واستقرار الدول، واحداث الدمار فيها”.

وشدد، خلال جلسة الذكاء الاصطناعي والبشر..من المتحكم؟، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم اليوم، على أن “مصر دعت ومنذ اكثر من خمس سنوات وما زالت في محافل الأمم المتحدة بضرورة وضع ضوابط للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي التي يتم استغلالها من قبل البعض للتحريض على العنف والإرهاب”.

ولفت الى أنه “ليس هنالك وقت للتناحر وإضاعة المزيد من الفرص علينا التحرك للالتحاق بركب التكنولوجيا”.

وأضاف ان “القوانين والقيم والمبادئ المتعلقة بالتكنولوجيا تخضع لمصالح الامن القومي ورؤى القيادات السياسية العليا للدول التي حصلت على هذه المعرفة”.

وأشار الى أن “هنالك ضرورة للمشاركة في الثورة الصناعية واللحاق بالركب وان لا يتم تفويت هذه الفرصة،

وبين أن “علم التكنولوجيات سيسهم في إحداث مهن جديدة تحل مكان تلك الموجودة حاليا، لذلك لا بد أن ان ندخل العلوم الحديثة في التعليم الجامعي، لإعداد الشباب لسوق العمل القادم”.

وأعلن عن أن “دولته ستعمل خلال العام الدراسي القادم بافتتاح جامعات يتم فيها تعليم كافة أنواع العلوم الجديدة من بينها لذكاء الاصطناعي “.

كما سيتم وابتداء من منتصف العام المقبل ستنتقل الحكومات الى العمل بمنظومة تكنولوجية جديدة تقلل من الخطر البشري والوقت ولتحقيق أداء متميز”.

ومن أشكال التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، تم دعوة الروبوت صوفيا لتكون متحدثة في الجلسة ذاتها التي افتتحت بحضور الرئيس المصري، حيث أكدت على أن” البشر والروبوتات لا يتنافسون ولكنهم يكملون بعضهم بعضًا”.

وتابعت صوفيا، التي قامت شركة “هانسون روبوتيكس” بهونج كونج بصناعتها، وتصميمها من مؤسس الشركة، الدكتور ديفيد هانسون قائلة” اسأل أي شخص لديه غرسة القوقعة أو جهاز تنظيم ضربات القلب عن امتنانه للآلات”

تشير أحدث الأبحاث إلى أنه سيكون هناك ربح صاف قدره 58 مليون وظيفة جديدة سيولدها الذكاء الاصطناعي، وفق كبير المصممين في مكتب الشبكات والابتكار التابع لمركز SAP مارتن ويزوفسكي.

وأضاف أن” تصبح البيانات معلومات، وإذا تم استخدامها بشكل صحيح، تصبح المعرفة في النهاية حكمة جماعية”.

“فنحن نستخدم الآلات بشكل يومي في حياتنا، وأصبح عالمنا افضل في اتخاذ القرارات بسببها، وتجعلنا نتصرف بشكل مختلف، ونحن نكمل بعضنا”، ما أكده رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس للعضو المنتدب في REDDS Capital ستيفن إيباراكي”.

وأضاف أنه تم دمج الذكاء الاصطناعي الآن في كل جانب من جوانب حياتنا اليومية، بينما ينص على أن التمكين من تحسين حياتنا أمر عظيم”..

واتفق عالم الأعصاب أبهيجيت ناسكار مع سابقيه في أن “الحقيقة تكمن بأنن الذكاء الاصطناعي موجودة لتعمل كمكمل للحياة البشرية وتوسيع قدراتنا”.

وعرض أستاذ مساعد في جامعة نانيانغ التكنولوجية الدكتور محمد صبري أربعة جوانب مهمة عندما يتعلق الأمر بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والتي تشتمل على السلامة والحماية ، وكفاءة الطاقة ، ودقة البيانات ، والأمن.