السيسي للمصريين: لا داعي للقلق الوضع مش مستاهل خالص

القاهرة- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح الجمعة انه “لا داعي للقلق” من الدعوات الى التظاهر ضده التي وجهها رجل اعمال مصري مقيم في أسبانيا، وذلك في تصريحات بثتها التلفزيونات المحلية.

وأكد السيسي الذي كان يتحدث للصحافيين فور وصوله الى القاهرة عائدا من نيويورك حيث شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة “لا يمكن خداع المواطنين ولا داعي للقلق مصر بلد قوي بالمصريين”.

وأضاف بالعامية المصرية مقللا من شأن دعوات التظاهر “الوضع مش مستاهل خالص ( لا يستحق إطلاقا)” أي قلق.

وتابع “الشعب المصري اصبح واعيا جدا (لما يحدث حوله) وما يحدث هو صورة ترسم لتزييف الواقع (…) فلا تستمعوا الى ما يقولون ولا تتعاملوا معه على أنه حقيقة (…) هذه صورة غير حقيقة” من دون أن يحدد الجهة التي تسعى، وفقا له، إلى “تزييف” الواقع.

ومنذ ايام، تتهم وسائل الاعلام المصرية المؤيدة للسيسي، جماعة الاخوان المسلمين بالوقوف وراء الحملة الاعلامية ضد الرئيس المصري.

وهذا الاسبوع حمل السيسي مجددا “الاسلام السياسي” مسؤولية الاضطرابات في الشرق الاوسط.

وقال خلال لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك الثلاثاء “ستظل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار الحقيقي طالما مازال هناك اسلام سياسي يسعى للوصول الى السلطة”. (ا ف ب)