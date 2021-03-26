السيسي يتوعد المتسببين في حادث قطاري سوهاج بـ “الجزاء الرادع”

القاهرة- نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي الجمعة ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج أسفر عن 32 قتيلا.

وقال “وجّهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة. على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة”.(أ ف ب)