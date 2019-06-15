السيسي يزور معسكر منتخب مصر لرفع الروح المعنوية للاعبين

القاهرة- التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، الذي يستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية على أرضه، خلال أيام.

وأعرب السيسي خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة، مؤكدا “ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، ومطالبا جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير”.

وأهدى لاعبو “الفراعنة” الرئيس قميصا تذكاريا، يحمل توقيعات أعضاء المنتخب المصري، الذي سيفتتح البطولة الجمعة أمام زيمبابوي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي شدد على “أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميا وجماهيريا”.

وأضاف راضي أن السيسي قام كذلك بجولة تفقدية للمنشآت والتجهيزات في ملعب الدفاع الجوي، للوقوف على الترتيبات النهائية لأعمال رفع الكفاءة التي جرى تنفيذها لاستضافة عدد من مباريات كأس الأمم”.

وأعرب الرئيس المصري عن تطلعه أن تكون البطولة “دفعة إيجابية للرياضة المصرية ككل، وكرة القدم بشكل خاص، بفضل ما تم تطويره من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى”.

وتستضيف مصر البطولة التي فازت بها 7 مرات (رقم قياسي)، في الفترة من 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل.-سكاي نيوز

السيسي يزور معسكر منتخب مصر – من المصدر

السيسي يزور معسكر منتخب مصر – من المصدر