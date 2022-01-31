السيسي يسجل لنفسه نقاطا كثيرة بالاقتصاد

هآرتس

تسفي برئيل

البشرى الجديدة التي خرجت في هذا الشهر واستهدفت ملايين الموظفين العامين ومن يعملون في الشركات الحكومية في مصر هي أنه في شهر تموز المقبل سيحصلون على زيادة في الاجر، 13 في المائة، زيادة متوسطة تبلغ 500 جنيه مصري لكل موظف. بالعملة المصرية هذا يبدو كثيرا، لكن الحديث يدور فقط عن 30 دولارا في الشهر حسب سعر 15.1 جنيه للدولار. ايضا اجر الحد الادنى سيرتفع الى 174 دولارا في الشهر.

يجب عدم الاستخفاف بهذا المبلغ في دولة فيها معدل الفقراء الرسمي هو تقريبا 30 في المائة، وغير الرسمي أعلى بكثير، ودخل الكثيرين منهم اقل من 3 دولارات في اليوم. ولكن الخوف هو من أن تقترن هذه الزيادة بثمن سيخصمها ويبقي المواطنين في نفس المكان في افضل الحالات، أو في مكان أسوأ حسب التوقعات الحقيقية.

الحكومة المصرية تعهدت للصندوق الدولي بإجراء اصلاحات كبيرة في الاقتصاد مقابل قرض بمبلغ 12 مليار دولار حصلت عليه مصر في 2016. عدد من الاصلاحات بدأ تنفيذها. مثلا، التقليص الجزئي في الدعم الذي تمنحه الحكومة للمحتاجين ورفع سعر الوقود. الآن تنوي الحكومة توسيع تقليص الدعم الذي يكلف ميزانية الدولة اكثر من 5.5 مليار دولار في السنة، التي نحو ثلثها يذهب للخبز، والباقي لمنتجات اساسية اخرى.

قبل سنة قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الغاء المساعدة للازواج الشباب. “من يمكنه تمويل حفل الزفاف لا يحتاج الى مساعدة الحكومة”، قرر السيسي المعيار الذي وجه قراره. بعد ذلك قال إن بطاقة التموين التي اعطيت للمحتاجين لشراء المنتجات الاساسية في الجمعيات الحكومية ستمنح فقط لاثنين من ابناء العائلة وليس الجميع. الآن ينوي السيسي أن يحدد اكثر توزيع بطاقات التموين التي تستفيد الآن منها اكثر من 35 مليون عائلة، وتقليص نسبة المساعدة 20 في المائة. بعد ذلك، حتى 2025، سيتم تقليص دعم الكهرباء ايضا. وقد بدأت منذ الآن نقاشات حول رفع سعر الخبز. “الدولة لا يمكنها تمويل الجميع”، اوضح الرئيس في مناسبات مختلفة.

الجمهور من ناحيته استقبل حتى الآن هذه القرارات بهدوء نسبي. مظاهرات في مواضيع الغذاء والوقود، التي ميزت الانظمة السابقة في مصر، لم تحدث. صحيح أن اضرابات جزئية اندلعت، لكنها لم تجرف مئات آلاف الاشخاص مثلما في التسعينيات أو في ثورة الربيع العربي التي ستصادف الذكرى السنوية لها في هذا الشهر، واحد الطلبات الرئيسية فيها كان العيش بكرامة. هذه الزيادة التي تقترحها الحكومة الآن على شكل زيادة الاجور مخصصة لتخفيف بقدر معين الضربة التي يتوقع أن يتلقاها الجمهور. ولكن ليس هناك أي ضمانات بأن الجمهور سيوافق في هذه المرة على الامتثال والصمت.

السيسي يمكنه بالتأكيد أن يسجل لنفسه نقاط كثيرة في مجال الاقتصاد. احتياطي العملة الصعبة قفز الى اكثر من 40 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار عندما تسلم الحكم في 2013. التضخم مسيطر عليه والنمو حسب تقديرات مؤسسات تمويل دولية وصندوق النقد الدولي يمكن أن يبلغ 5.7 في المائة حتى نهاية السنة المالية في شهر تموز، وفي السنة القادمة يتوقع أن ينخفض الى 5.5 في المائة.

النفقات

السؤال الرئيسي هو كيف يمكن تسوية الفجوة بين بيانات الماكرو المتفائلة والثناء الذي تحصل عليه مصر من المؤسسات الدولية وبين وضع المواطنين في مصر الذين مداخيلهم والقوة الشرائية للجنيه المصري الذي يوجد لديهم تتقلص ازاء ارتفاع الاسعار وتقليص الدعم. الاجابة على ذلك ربما توجد في التحليل الكئيب الذي يعرضه الاقتصادي روبرت سبريمبورغ، الذي بحث عشرات السنين في اقتصاد مصر. في مقال مفصل نشره مؤخرا قال إن “مصر هي دولة نفقات سخية، اقتصادها يرتكز بالاساس على المساعدات الخارجية والقروض”. وحسب قوله، مصر توجهت منذ تولي السيسي الى “استثمارات ضخمة لا تعرف الحدود”، لكن لا يوجد فيها ما يمكنه أن يرفع مستوى حياة المواطنين، ضمن امور اخرى، هو يورد مشروع العاصمة الادارية الذي انتقلت اليه مؤخرا الوزارات الحكومية والذي استثمر فيه اكثر من 58 مليار دولار؛ ونية انشاء مفاعلات نووية لانتاج الكهرباء يمكن أن تصل تكلفتها الى 25 مليار دولار، وتوسيع قناة السويس بتكلفة تبلغ 8 مليارات دولار.

خلال عشرات السنين تستند حكومات مصر على الافتراض الذي يقول بأن الغرب لن يسمح لمصر بالانهيار، وأن الدولة هي كبيرة ومهمة من أن يتجاهل العالم صعوباتها. حتى الآن هذا الافتراض اثبت نفسه. ولكن بالتحديد في ذكرى ثورة الربيع العربي ليس من نافل القول التذكير بأن افتراضات اساسية يمكن أن تفاجئ في كل مرة.